APPLIED MATERIALS - Wie viel Aufwärtspotenzial hat der Chipwert?

Applied Materials Inc. - WKN: 865177 - ISIN: US0382221051 - Kurs: 107,010 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Applied Materials musste nach dem Allzeithoch bei 167,00 USD vom 14. Januar 2022 massive Verluste hinnehmen und fiel bis 13. Oktober auf ein Tief bei 71,12 USD und damit fast auf das Hoch aus dem Februar 2020 zurück.

Nach diesem Tief schoss die Aktie massiv nach oben. Sie durchbrach den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch und das log. 38,2 % Retracement seit dem Allzeithoch bei 98,54 USD. Nach einem Hoch bei 112,12 USD kam es zu einer kurzen Konsolidierung in einem Dreieck. Am Mittwoch erfolgte der Ausbruch nach oben, gestern setzte der Wert auf die Oberkante dieses Dreiecks zurück.

Weiterer Aufwärtsschwung möglich?

Mit dem Ausbruch aus dem kleinen Dreieck ergab sich in der Aktie von Applied Materials ein neues Kaufsignal. Dieses Signal könnte zu einer weiteren Rally an das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab dem Allzeithoch bei 120,53 USD führen. Eine Ausdehnung der Rally in Richtung 137,50 USD erscheint möglich.

Ein Rückfall unter das Tief vom Mittwoch bei 102,66 USD würde die Bullen in Bedrängnis bringen. Ein Rückfall unter den EMA 50 bei 96,31 USD würde auf das Ende der Rally seit Mitte Oktober hindeuten.

Fazit: Die Aktie von Applied Materials befindet sich in einer guten Ausgangslage für eine weitere Rally. In dieser Rally werden die Bäume aber wohl nicht in den Himmel wachsen. Zwar hat die Aktie einiges Aufwärtspotenzial, aber das Allzeithoch dürfte kaum erreicht, sondern deutlich verfehlt werden.

Zusätzlich lesenswert:

BAUER – Wechsel des Hauptaktionärs

BAYER - Nimmt die Aktie einen neuen Anlauf?

Applied Materials Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)