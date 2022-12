com.on - Der Börsenpodcast

Finanzmarktexperte Andreas Lipkow spricht wöchentlich jeweils freitags über die aktuellen Themen an den internationalen Finanzmärkten, die Bewegungen an den Aktienbörsen und werfen einen Blick auf die meistgesuchtesten Aktien bei onvista und den meistgehandelten Aktien bei der comdirect. Zusätzlich bekommt ihr mit dem Podcast-Format com.on Bergfest jeweils am Mittwoch einen Rück- und Ausblick über die jeweils aktuelle Börsenwoche von Andreas Lipkow. Die in diesem Podcast zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie dienen ausschließlich zu Informationszwecken und zur Unterhaltung.