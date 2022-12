Original-Research: Aspermont Ltd (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Aspermont Ltd - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Aspermont Ltd Unternehmen: Aspermont Ltd ISIN: AU000000ASP3 Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Kaufen Kursziel: 0,08 EUR Kursziel auf Sicht von: 30.09.2023 Letzte Ratingänderung: Analyst: Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger Vorläufiger Bericht zum GJ 2022 zeigt verstärktes Wachstum Einige der Highlights des Unternehmens: -Gesamtumsatz +17% auf $18,7 Mio. -Bruttogewinn +15% auf $12 Millionen, mit Bruttomargen von 64% -EBITDA +40% auf $2,3 Mio. mit einer Marge von 12% -Ana Gyorkos kam als Group Content Director zu Aspermont -Soochow CSSD Capital Markets als Unternehmensberater beauftragt Das Unternehmen hat seine Wachstumsrate im Vergleich zu den Vorjahren nochmals deutlich verbessert. Die Wachstumsrate hat das Niveau von vor der COVID-Pandemie erreicht, mit einem Gesamtumsatz von 18,7 Mio. AUD. Bei der derzeitigen kumulierten Wachstumsrate könnte das Unternehmen im GJ 2023e mit einer nochmals höheren Wachstumsrate von 20 % wachsen. Das Unternehmen hat auch seine wiederkehrenden Einnahmen von 70 % auf 75 % deutlich erhöht. Das Unternehmen hat nun 25 aufeinander folgende Wachstumsquartale erzielen können und in den letzten fünf Jahren eine positive Rendite für die Aktionäre erwirtschaftet. Am wichtigsten ist jedoch, dass das Unternehmen seine Investitionen erhöht und diese direkt aus dem Cashflow und den Barreserven begleicht. Das Unternehmen ist mit einem Kassenbestand von 6,6 Mio. $ weiterhin sehr finanzstark und verfügt über keine langfristigen Finanzverbindlichkeiten. Wir werden unsere Bewertung aktualisieren, wenn das Unternehmen in den nächsten Wochen seinen Geschäftsbericht veröffentlicht. Wir bestätigen daher unser Kaufen-Rating und unser Kursziel von 0,11 AUD / 0,08 EUR. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26137.pdf Kontakt für Rückfragen

