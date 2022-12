EQS-News: ADS-TEC Energy GmbH: ADS-TEC Energy geht strategische Partnerschaft mit GP JOULE CONNECT ein – für den sofortigen Ausbau von Schnellladeinfrastruktur in Europa

Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Kooperation

GP JOULE CONNECT bestellt 30 ChargePost und 10 ChargeBox Ultra-Schnellladesysteme bei ADS-TEC Energy.

Beide Unternehmen ermöglichen mit diesen batteriespeicherbasierten Ladestationen schnelles, komfortables Laden von E-Fahrzeugen ohne Ausbau der vorhandenen Stromnetze.

Die Partnerschaft ermöglicht Kopplung von nachhaltiger Energieproduktion, Entwicklung und Betrieb von E-Ladeparks sowie weitere Energieservices. Nürtingen – 08.12.22 ­– ADS-TEC Energy (NASDAQ ADSE), ein führender Hersteller von batteriespeicherbasierten Ultra-Schnellladelösungen, geht mit dem auf nachhaltige Mobilitätslösungen ausgerichteten Unternehmen GP JOULE CONNECT, ein führender Systemanbieter für neue Mobilität, eine strategische Partnerschaft ein. Die Bestellung von 30 ChargePost und 10 ChargeBox für die Inbetriebnahme in 2023 zeugt von dem Engagement und der Tatkraft der Kooperation. Beide Unternehmen wollen sowohl den Ausbau der Ladeinfrastruktur, als auch die Transformation der Energiesysteme aktiv vorantreiben und planen gemeinsam den Aufbau von zahlreichen batteriespeicherbasierten Ultra-Schnellladestationen in Deutschland und Europa.



Maßgeschneiderte Energiekonzepte



GP JOULE CONNECT projektiert, plant, installiert und betreibt E-Ladeparks sowie Lade- und Energiemanagement-Services für die Immobilienwirtschaft, Ladeparks, Tankstellen, Truck- und Busdepots, Energieversorger sowie Infrastrukturbetriebe – mit Schwerpunkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gemeinsam mit MOBILIZE POWER SOLUTIONS, einem Joint Venture von GP JOULE CONNECT mit der RENAULT GROUP für den DACH-RAUM engagieren sich beide Unternehmen auch stark in Infrastrukturlösungen für Flotten und den Automotive-Bereich. GP JOULE CONNECT fungiert zudem als Mobilitäts-Service-Provider mit einem umfangreichen Ladenetz und ermöglicht das Sharen sowie Poolen von E-Fahrzeugen inklusive einer modernen Buchungs- und Vermarkungsplattform. GP JOULE CONNECT und ADS-TEC Energy sind überzeugt, dass der europaweite Ausbau mit innovativen leistungsstarken Ultra-Schnellladestationen die Ladeinfrastruktur massiv unterstützen kann. Und das sowohl in lnnenstädten als auch im ländlichen Raum, wo der Ausbau der Netzinfrastruktur sehr teuer und aufwendig oder teilweise sogar unmöglich ist. Manuel Reich, Geschäftsführer der GP JOULE CONNECT erklärt: „In ADS-TEC Energy haben wir einen starken, innovativen Partner gefunden, der mit Produkten wie ChargeBox und ChargePost eine leistungsstarke, zuverlässige Technologie mit langfristig optimaler Total Cost of Ownership (TCO) vereint. Uns verbinden ähnliche Werte und Visionen, vor allem der Wunsch nach Ausbau der Ladeinfrastruktur für eine klimaschonende Mobilität. Ich freue mich über die Zusammenarbeit, das gemeinsame Entwickeln von Ideen und die Realisierung der ersten Projekte.“



ADS-TEC Energy geht strategische Partnerschaft mit GP JOULE CONNECT ein ChargePost und ChargeBox: Einfache, schnelle Installation und höchste Leistung Das ultraschnelle batteriegepufferte ChargeBox-System kann sowohl draußen als auch mit seinen zwei getrennten Ladesäulen in Innenräumen genutzt werden. Es ist eine komplett ebenerdige Installation möglich, die Erdarbeiten und damit Zeit und Kosten spart. Das System lädt dauerhaft aus dem jeweils verfügbaren Verteilnetz, speichert und boostet die Ladeleistung auf bis zu 320 Kilowatt und ermöglicht damit ultraschnelles und flüsterleises Laden.



ChargePost ist die gerade auf dem Markt eingeführte, neueste Ultra-Schnellladestation von ADS-TEC Energy, die zwei Ladesäulen samt Leistungselektronik, Batteriespeicher und Klimatisierung sowie bis zu zwei große 75-Zoll-Monitorwände in einem extrem leistungsfähigen, kompakten und geräuscharmen „All-in-One“-System vereint. Auf weniger als zwei Quadratmetern Grundfläche stehen zwei Ladepunkte bereit, für ultraschnelles Laden von mehr als 100 Kilometer Reichweite in wenigen Minuten. ChargePost überzeugt weiterhin mit bis zu 300 kW DC-Leistung für ein Fahrzeug und 150 kW bei zwei gleichzeitig genutzten Ladepunkten und bietet zwischen 144 und 201 kWh Batteriekapazität sowie optional ein bis zwei 75 Zoll große Werbedisplays auf den Außenflächen. Aufgrund der besonderen Leistungsfähigkeit auch in leistungsbeschränkten Netzen bei minimaler Baugröße der Ladetechnik wurde ADS-TEC Energy 2022 für den Deutschen Zukunftspreis des Bundespräsidenten nominiert und in dessen „Kreis der Besten“ erhoben. Innovative Netz-Services und Werbeflächen bieten zusätzliche Einnahmequellen für Betreiber ChargePost kann „Plug & Play“ direkt an das vorhandene, leistungsbeschränkte Netz angebunden werden und ermöglicht zusätzliche Serviceleistungen: In Verbindung mit einer PV-Anlage kann günstiger Eigenstrom gespeichert und zum Laden der E-Fahrzeuge genutzt oder für Netzdienstleistungen verwendet werden. Die Möglichkeit, gespeicherte Energie auch bidirektional wieder in das Netz zurückzuführen, ist voraussichtlich ab dem ersten Halbjahr 2023 möglich und eröffnet für Betreiber ganz neue Geschäftsmodelle. ADS-TEC-Energy-Gründer und -CEO Thomas Speidel sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit GP JOULE CONNECT einen erfahrenen, leistungsstarken Partner gewonnen haben, der sich ganzheitlich auf die gesamte Wertschöpfungskette der erneuerbaren Energien ausrichtet und dessen Angebote von unseren Speicher- und Ladesystemen vielfältig unterstützt werden. Es ist enorm wichtig, gemeinsam den Ausbau von Ladeinfrastruktur entschieden voranzubringen. Wir planen bereits weitere spannende Projekte und sehen mit großer Vorfreude einem erfolgreichen Ausbau dieser Partnerschaft entgegen.“ Über GP JOULE 2009 mit der Überzeugung gegründet, dass 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung machbar ist, ist GP JOULE heute ein System-Anbieter für integrierte Energielösungen aus Sonne, Wind und Biomasse sowie ein Partner auf Versorgungsebene für Strom, Wärme, Wasserstoff sowie Elektromobilität. GP JOULE ist damit ein Pionierunternehmen der Sektorenkopplung. Für die mittelständische Unternehmensgruppe arbeiten rund 500 Menschen in Deutschland, Europa und Nordamerika. GP JOULE ist Träger des Umweltpreises der Wirtschaft Schleswig-Holstein 2019 und des German Renewables Award 2020. Über GP JOULE CONNECT GP JOULE CONNECT ist ein führendes Systemhaus für die neue Mobilität auf Basis erneuerbarer Energien. GP JOULE CONNECT berät, plant, realisiert und betreibt Infrastrukturen rund um die Kernprodukte Consulting, Projektierung, Lade- und Energiemanagement sowie Service, Wartung und Abrechnung. Ein großes Ladenetz sowie digitale Plattformen und Tools komplettieren das Angebot und ermöglichen den Kunden die rasche, sichere Umsetzung von praxisnahen, wirtschaftlichen Lösungen. Mit MOBILIZE POWER SOLUTIONS, einer Servicemarke der RENAULT GROUP, hat GP JOULE CONNECT ein Joint Venture gegründet. MOBILIZE POWER SOLUTIONS realisiert wegweisende Lösungen zur Vereinfachung und Optimierung von Ladeinfrastrukturen für Elektro- und Plug-in-Hybrid-Flotten – damit ist es für GP JOULE CONNECT ein wichtiger, europaweit agierender Partner Über ADS-TEC Energy ADS-TEC Energy Inc. ist eine US-Tochtergesellschaft der deutschen ads-tec Energy GmbH, welche eine Tochtergesellschaft der börsennotierten (NASDAQ) irischen ads-tec Energy plc ist. Auf Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert die ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme inklusive deren Energiemanagementsysteme. Die speicherbasierte Schnellladetechnologie ermöglicht Ultra-Schnellladen von Elektrofahrzeugen auch in leistungsbegrenzten Stromnetzen und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme sind zurückzuführen auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und eigene Fertigung. Mit seinen hochentwickelten Systemplattformen ist das Unternehmen ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber. Mehr Informationen unter: www.adstec-energy.com Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", "schätzen", "projizieren", "budgetieren", "prognostizieren", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnten", "sollten", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über unsere finanziellen Aussichten für das Jahr 2022, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Zulieferer, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Geschichte als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer verstärkten Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder abgeschafft werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder abgeschafft werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen des Klimawandels; die Auswirkungen des Klimawandels; die Auswirkungen des Klimawandels USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Normen für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die sich auf unsere Finanzergebnisse auswirken könnten, sind unter "Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 28. April 2022 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://adstec-energy.com/investor-relations-corporate-governance/ und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Weitere Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.



Medienkontakt: Für ADS-TEC Energy Europe: Dennis Müller

SVP Product Marketing & Communication

press@ads-tec-energy.com

GP JOULE Connect GmbH: Jürn Kruse

Unternehmenskommunikation

GP JOULE Gruppe

j.kruse@gp-joule.de

Tel. +49 (0) 4671-6074-213

Mobil +49 (0) 160-1540265

