EQS-News: Veränderungen im Vorstand der FUCHS PETROLUB SE

Veränderungen im Vorstand der FUCHS PETROLUB SE Der Technik-Vorstand (CTO) der FUCHS-Gruppe, Dr. Lutz Lindemann (62), geht 2023 in den wohlverdienten Ruhestand. Dr. Sebastian Heiner (44) übernimmt seine Nachfolge. Er ist bereits heute sein Stellvertreter. Dr. Lutz Lindemann ist seit 24 Jahren in der FUCHS-Gruppe tätig und gehört seit 2009 dem Vorstand an. In dieser Funktion verantwortet er den technischen Bereich der FUCHS-Gruppe. Daneben ist er für das globale Geschäft der automotiven Erstausrüstung sowie des Bergbaus zuständig. Als promovierter Chemiker kam Dr. Lindemann über die DEA Mineralöl AG zu FUCHS. Er hatte zunächst Regionalzuständigkeiten und führte mehrere Jahre die große deutsche Gesellschaft. Im Jahr 2009 wurde er Technik-Vorstand und begleitete seitdem die internationale Expansion der FUCHS-Gruppe. Dr. Lindemann hat die hohe Innovationskraft von FUCHS weiter ausgebaut und damit einen sehr wertvollen Beitrag geleistet, von dem FUCHS in der Zukunft stark profitieren wird. Zudem wurden durch das Wirken von Dr. Lindemann das Geschäft mit OEM-Kunden aus der Automobilindustrie und das Bergbaugeschäft erfolgreich ausgebaut. Aufsichtsrat und Vorstand danken ihm von ganzem Herzen für die loyale und sehr erfolgreiche Mitarbeit und wünschen ihm für seinen nächsten Lebensabschnitt alles Gute. Dr. Sebastian Heiner übernimmt zum 01.01.2023 den gesamten technischen Verantwortungsbereich von Dr. Lindemann und wird als neuer CTO in den Vorstand von FUCHS PETROLUB eintreten. Dr. Sebastian Heiner arbeitet seit zwei Jahren bei FUCHS und sammelte dabei internationale Erfahrungen im Einkauf sowie in seiner Rolle als CTO-Stellvertreter. Vor FUCHS verantwortete Dr. Heiner verschiedene Führungsaufgaben während seiner 13-jährigen Tätigkeit bei einem großen deutschen Chemieunternehmen. In dieser Zeit lebte er fünf Jahre in Hong Kong und drei Jahre in den USA. Die Zuständigkeiten für das globale Geschäft der automotiven Erstausrüstung sowie des Bergbaus übernimmt zum 01.04.2023 zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben Dr. Timo Reister (43), der dem Vorstand seit 2016 angehört. Die Veränderungen führen zu einer weiteren Verjüngung des Vorstands und setzen klare Schwerpunkte auf die Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Internationalität. Mit dem neu formierten Vorstandsteam sieht sich FUCHS für die Zukunft bestens aufgestellt.







Über FUCHS 1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.000 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen dafür in einen intensiven Kundendialog – und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich.

