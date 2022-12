Essex Property Trust wird eine konstante Dividende auszahlen

Das amerikanische Unternehmen Essex Property Trust, Inc. (ISIN: US2971781057, NYSE: ESS), schüttet eine unveränderte vierteljährliche Dividende in Höhe von 2,20 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 13. Januar 2023 (Record day: 3. Januar 2023).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden damit 8,80 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 214,79 US-Dollar (Stand: 9. Dezember 2022) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,10 Prozent. Im Februar 2022 wurde die Dividende um 5,3 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben. Es war die 28. jährliche Anhebung in Folge.

Der Essex Property Trust ist ein Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen ist auf Wohnungen an der Westküste der Vereinigten Staaten (Kalifornien, Seattle) spezialisiert. Aktuell besitzt der Konzern Anteile an 253 Immobilien mit knapp 62.000 Apartments. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 erzielte der Konzern einen Nettogewinn von 92,84 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 118,39 Mio. US-Dollar), wie am 26. Oktober 2022 berichtet wurde. Der FFO je Aktie lag bei 3,45 US-Dollar (Vorjahr: 3,34 US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 39,02 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt 14,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 9. Dezember 2022).

Redaktion MyDividends.de