THERMO FISCHER - An wichtiger Hürde angelangt

Thermo Fisher Scientific Inc. - WKN: 857209 - ISIN: US8835561023 - Kurs: 560,230 $ (NYSE)

Die Aktie von Thermo Fischer korrigiert seit ihrem Allzeithoch bei 618,35 USD vom 31. Dezember 2021 in einem bullischen Keil. Am 03. November fiel der Wert dabei auf ein Tief bei 475,77 USD zurück.

In den letzten Wochen erholte sich die Aktie stark und erreichte am Freitag fast die Oberkante des Keils. Diese liegt aktuell bei 574,10 USD. Am Freitag kam es im Tagesverlauf zu Verkäufen. Es entstand eine eher bärische Kerze.

Verkaufswelle möglich

Die Abgaben am Freitag sind ein erster Hinweis auf eine neue Verkaufswelle. Ein klares Verkaufssignal ergäbe sich aber erst mit einem Rückfall unter 545,80 USD. Dann wäre mit einem Rückfall in Richtung 475,77 USD oder sogar leicht darunter zu rechnen.

Ein stabiler Ausbruch über 574,10 USD wäre ein klares Kaufsignal. In diesem Fall könnte die Aktie zunächst in Richtung Allzeithoch und später sogar 800 USD ansteigen.

Fazit: Das Chartbild der Aktie mach zwar mittelfristig ein bullischen Eindruck. Aber für eine größere Rally fehlt noch immer der Startschuss. Ob es in diesen Tagen dazu kommt, ist mindestens fraglich, eher zweifelhaft.

Zusätzlich lesenswert:

DOW JONES - Haben die Bullen noch Chancen?

FRESENIUS – Citigroup sagt kaufen, Warburg stuft ab

Thermo Fisher Scientific Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)