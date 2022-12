Pentair steigert die Dividende das 47. Jahr in Folge

Der Industriekonzern Pentair Plc (ISIN: IE00BLS09M33, NYSE: PNR) zahlt seinen Aktionären eine Quartalsdividende von 22 US-Cents je Aktie. Im Vergleich zum Vorquartal (21 Cents) ist dies eine Steigerung um 5 Prozent. Nach Firmenangaben ist dies die 47. jährliche Erhöhung der Dividende in Folge. Damit gehört die Firma zu den so genannten Dividendenaristokraten, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jährlich angehoben haben.

Pentair schüttet auf das Gesamtjahr hochgerechnet somit 0,88 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 46,00 US-Dollar (Stand: 12. Dezember 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,91 Prozent. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 3. Februar 2023 (Record day: 20. Januar 2023).

In den ersten neun Monaten des Fiskaljahres 2022 (30. September) erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,12 Mrd. US-Dollar nach 2,78 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie am 26. Oktober 2021 berichtet wurde. Der Nettogewinn lag bei 385,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 404,3 Mio. US-Dollar).

Pentair wurde im Jahr 1966 gegründet. Der Mischkonzern stellt Teile und Gehäuse für verschiedene Industriesektoren her. Darüber hinaus werden Pumpen oder Filter, die in der Wassertechnik eingesetzt werden, hergestellt und Pentair ist auch im Brandschutz aktiv. 2014 erfolgte die Verlagerung der Firma nach Dublin. Operativ ist die Firmenzentrale in London. Es werden rund 11.250 Mitarbeiter beschäftigt.

Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 37,01 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt 7,41 Mrd. US-Dollar (Stand: 12. Dezember 2022).

Redaktion MyDividends.de