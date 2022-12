REITs: Mehr als 5 % Dividende ist nicht drin?

REITs sind ein attraktiver Weg, um eine nette Dividende zu bekommen. Inzwischen gibt es häufiger wieder defensive 4 % Ausschüttungsrendite. Mit etwas mehr Risiko sind auch 5 oder 6 % drin. Alles darüber hinaus erfordert hingegen einen weiteren Risikoaufschlag.

Aber bedeutet das etwa, dass Investoren bei REITs nicht mehr als 5 % Dividende erwarten sollten? Das ist falsch. Blicken wir auf die Faktoren, die die Gesamtrendite im Endeffekt mitbestimmen.

REITs neben der Dividende: Wachstum möglich

Zunächst einmal können REITs auch ein gewisses Wachstum vorweisen. Ja, sogar bei der Dividende. Das wiederum kann den inneren Wert des Real Estate Investment Trusts erhöhen und für Foolishe Investoren für eine höhere Gesamtrendite sorgen. In der Praxis sollten Investoren schauen, dass sie mehr als lediglich 5% anstreben. Oder, allgemein, mehr als die Ausschüttungssumme je Aktie.

Wachstum kann von vielen Fronten kommen. Zunächst daher, dass es einen Spread zwischen den Gewinnen, die von Wertveränderungen im Portfolio verwässert sind, und den Funds from Operations je Aktie gibt. Aber auch davon, dass es einen Unterschied zwischen den Funds from Operations und dem Nettoergebnis und der Dividende je Aktie gibt. Die zusätzlichen Mittel können zum Beispiel in weitere Immobilien und damit in Wachstum reinvestiert werden.

Zudem gibt es die Möglichkeit, dass REITs per Same-Store-Mietwachstum den inneren Wert steigern. Einige Real Estate Investment Trusts haben zum Beispiel Anpassungen an die Verbraucherpreise in ihren Klauseln, wieder andere fixe Mieterhöhungen pro Jahr. Auch das sollte für ein langsames, moderates Kursplus sorgen, was die Rendite weiter steigern kann.

REITs können daher nicht nur per Dividende eine Rendite erzielen, nein, sondern auch durch Wachstum. Zudem dürfen wir nicht vergessen, dass viele Real Estate Investment Trusts über Verwässerungen Zukäufe generieren. Ist der Effekt höher als die prozentuale Verwässerung, so führt auch das in der Regel langfristig zu mehr Rendite.

Andere Optionen!

REITs besitzen neben der Dividende jedoch auch noch andere Optionen. Zum Beispiel ein aktives Portfolio-Management oder das Generieren von Wertsteigerungen im Portfolio und somit dem Buchwert oder Net Asset Value je Aktie. All das kann auch ein Vermögensgenerator sein. Zudem können Neuvermietungen zu Wachstumsraten führen.

Wir sollten REITs daher nicht als Immobilie sehen, die etwas abwirft. Nein, sondern für mich steht der unternehmerische Charakter im Vordergrund. Sowie die damit verbundene Möglichkeit, insgesamt Mehrwerte für die Investoren zu generieren.

Der Artikel REITs: Mehr als 5 % Dividende ist nicht drin? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

