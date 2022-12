EQS-News: Cherry SE übernimmt schwedischen Spezialisten für E-Sports Equipment Xtrfy Gaming AB

EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Cherry SE übernimmt schwedischen Spezialisten für E-Sports Equipment Xtrfy Gaming AB



14.12.2022 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Cherry SE übernimmt schwedischen Spezialisten für E-Sports Equipment Xtrfy Gaming AB Stärkung des Geschäftsfeldes GAMING mit führendem Entwickler von High-Performance Peripheriegeräten für wettbewerbsorientierte Gamer und E-Sports Enthusiasten Gezielte Ergänzung des GAMING-Produktportfolios Ausbau der Marktpräsenz in Europa (Schwerpunkt Nordische Länder) sowie in anderen strategischen Absatzregionen München, 14. Dezember 2022 – Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] baut ihre strategische Wettbewerbsposition mit der Übernahme eines schwedischen Spezialisten für E-Sports Equipment weiter aus. Dazu sollen alle Geschäftsanteile an der Xtrfy Gaming AB, Landskrona (Schweden), sowie an der Built on Experience AB, Landskrona (Schweden), (zusammen „Xtrfy“) von der Cherry SE übernommen werden. „Mit dieser Übernahme vergrößern wir unseren Zugang zur wachsenden Gaming bzw. E-Sports Community weiter und stärken unsere Ressourcen in den Bereichen Produktmanagement und Marketing, sowohl über Distributoren wie auch im B-2-C-Geschäft“, kommentiert Rolf Unterberger, CEO der Cherry SE. „Darüber hinaus werden wir das direkte Netzwerk von Xtrfy in die internationale E-Sports Szene für den strategischen Ausbau unseres Geschäftsfelds GAMING nutzen. Wir begrüßen das gesamte Xtrfy-Team in unserer weltweiten CHERRY-Familie und freuen uns auf die Zusammenarbeit, um das gemeinsame Angebot an innovativen und hochwertigen Gaming Devices noch attraktiver zu machen.“ „Wir freuen uns über die Möglichkeit, mit unserem in der E-Sports Community und bei externen Testern geschätzten Produkt-Portfolio wie z.B. der weltweit ersten Leichtbau-Maus mit ergonomischem Design oder unseren individualisierbaren Gaming Keyboards künftig ein wichtiger Teil von CHERRY im Bereich Gaming zu sein“, ergänzt Joakim Jansson, CEO und Mitgründer von Xtrfy. „Unsere Entwicklungstätigkeit fokussiert sich neben Qualität und Funktionalität im Premiumsegment insbesondere auf das Design und die Ergonomie unserer Produkte. Damit stellen unsere patentgeschützten Produkte eine ideale Ergänzung zum existierenden GAMING Produkt-Portfolio von CHERRY dar.“ Xtrfy wurde 2013 in Landskrona, Schweden, vom CEO Joakim Jansson und CTO Erik Jensen gegründet und beschäftigt aktuell 12 Mitarbeiter. Die Produkte werden in enger Zusammenarbeit mit international führenden professionellen Gamern von Xtrfy am Standort Landskrona entwickelt und das aktuelle Produkt-Portfolio umfasst schwerpunktmäßig Mäuse und Keyboards sowie weitere Peripherals wie spezielle Mauspads und Headsets. Xtrfy verfügt über eine Reihe von Patenten und Markenzeichen in seinen Kernmärkten. Mit dem alleinigen Eigentum an den speziellen Werkzeugen für die Produktion seitens diverser externer Partner in China sichert Xtrfy den Wettbewerbsvorteil seines außergewöhnlichen Produktdesigns zusätzlich ab. Die Distribution erfolgt schwerpunktmäßig über ein Netzwerk an Distributoren in den Kernmärkten Europa (Schwerpunkt Nordische Länder), Asien und Nordamerika. Daneben betreibt Xtrfy einen eigenen Webshop für das D-2-C-Geschäft. Die Logistik wird über eigene Lagerhäuser an den Standorten Landskrona (Schweden), Boston (USA) und Shanghai (China) gesteuert. Die Erstkonsolidierung ist ab dem Geschäftsjahr 2023 vorgesehen. Weitere Informationen zu Xtrfy sind im Internet unter https://xtrfy.com/ verfügbar. ​ ------------------------------- Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt über 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong. Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ Kontakt: Dr. Kai Holtmann Investor Relations Einsteinstraße 174, c/o Design Offices Bogenhausen, 81677 München Postadresse Cherrystrasse 2, 91275 Auerbach T +49 (0)175-1971503 F +49 (0)9643 20 61-900 E-Mail: kai.holtmann@cherry.de

14.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com