EQS-News: Epigenomics AG veröffentlicht Leistungsdaten zum „Next-Gen“-Test

EQS-News: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse/Sonstiges

Epigenomics AG veröffentlicht Leistungsdaten zum „Next-Gen“-Test



14.12.2022 / 05:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Epigenomics AG veröffentlicht Leistungsdaten zum „Next-Gen“-Test Epigenomics' „Next-Gen“-Test erreicht Sensitivität von 84 % in präklinischen Tests

Leistung übertrifft den marktüblichen Standard des FIT-Tests für die Darmkrebsvorsorge

Berlin (Deutschland) und San Diego, CA (U.S.A.), 14. Dezember 2022 - Epigenomics Inc., ein auf Onkologie spezialisiertes Molekulardiagnostik-Unternehmen und hundertprozentige Tochtergesellschaft der Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY; das "Unternehmen"), gibt bekannt: Die neue Version des überarbeiteten „Next-Gen“ Tests, die einlizenzierte Technologie beinhaltet, erreichte in präklinischer Testung eine Sensitivität von 84 % bei einer Spezifität von 90 % sowie eine Erkennungsrate für fortgeschrittene Adenome von 20 %. Die Ergebnisse basieren auf insgesamt 241 Probanden im Alter von 45 bis 85 Jahren, wobei fortgeschrittene Adenome ausgeschlossen wurden. 70 Proben wurden positiv auf Darmkrebs (CRC) getestet, wobei gleichermaßen frühe (Stadien 1 und 2) und späte (Stadien 3 und 4) Stadien der Krankheit nachgewiesen wurden. Der „Next-Gen“-Test ist eine einfache, leicht anzuwendende Multiomics-Lösung, die sowohl DNA-Methylierungsmarker als auch Protein-Zielmoleküle einsetzt, um das Darmkrebsrisiko eines Patienten zu bewerten. „Wir sind sehr zufrieden mit den präklinischen Leistungsdaten unserer neuen Multiomics-Lösung für Darmkrebs-Tests. Ein jährlich-durchgeführter, blutbasierter Test, der die Leistung des marktüblichen FIT-Tests übertrifft, kann eine überzeugende Alternative für die Darmkrebs-Früherkennung sein, die zu höheren Früherkennungsraten und einer geringeren Sterblichkeitsrate bei dieser vermeidbaren Krankheit führen wird“, sagte Greg Hamilton, CEO von Epigenomics. „Mit der erhöhten Sensitivität des „Next-Gen“-Tests sind wir zuversichtlich, dass wir in unserer prospektiven klinischen Studie den CMS-Schwellenwert im Hinblick auf die Sensitivität von 74 % bei einer Spezifität von 90 % überschreiten und somit bei einer zukünftigen FDA-Zulassung eine Kostenerstattung durch Medicare erhalten werden.“ Über Epigenomics Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics‘ Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon® zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon ist von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA und Europa sowie ausgewählten Ländern vermarktet. Für den HCCBloodTest, einen Bluttest zur Erkennung von Leberkrebs, hat das Unternehmen das CE-Kennzeichen zur Vermarktung in Europa erhalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com. Kontakt: Unternehmen

Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin,

Tel +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: contact@epigenomics.com Investor Relations

IR.on AG, Frederic Hilke, Tel +49 221 9140 970, E-Mail: ir@epigenomics.com Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen in die Zukunft gerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

14.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com