VW-Aktie: 2 Punkte dagegen und 2 dafür

Autoaktien wie VW (WKN: 766403) fallen in Krisen meist besonders stark, weil viele Menschen in diesen Situationen auf die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs am ehesten verzichten können. Die Wertpapiere sind zugleich ein guter Konjunktur-Indikator. So fallen VW-Aktien bereits seit April 2021, während der breite Markt erst ab November 2021 Schwäche zeigte.

Was derzeit gegen die VW-Aktie spricht.

1. Eingetrübtes Konjunkturbild

In vielen bedeutenden Wirtschaftsregionen der Welt schwächt sich derzeit das Wachstum ab. 2023 könnte in Europa und den USA eine Rezession drohen, die meist zu einer steigenden Arbeitslosenquote führt. Hinzu kommen die stark gestiegenen Nahrungsmittel- und Heizkosten, die vielen Privathaushalten zusetzen.

Bestimmte Experten gehen infolge der hohen Strompreise im kommenden Jahr zudem von einem Einbruch am E-Auto-Markt aus. Somit könnte der VW-Absatz 2023 leiden.

2. Steigende Chinaabhängigkeit

VW lieferte innerhalb der ersten neun Monate 2022 etwa 40 % seiner Pkws in China aus. Bisher war das Land ein guter Wachstumsmotor und brachte hohe Gewinne ein. Doch ob dies zukünftig so bleibt, ist fraglich. Schon heute stimmt die Politik auf einen neuen Konflikt mit China ein und warnt die Unternehmen deshalb bereits vor einer zu starken Abhängigkeit.

Ein hohes China-Engagement könnte somit langfristig ähnlich wie in Russland zu Verlusten und Abschreibungen führen.

Zuletzt wurde bekannt, dass die VW-Marke Skoda im nächsten Jahr (2023) eine endgültige Entscheidung über einen möglichen China-Rückzug bekannt gibt. Der Vorstand erwägt, nur noch Autos in China zu verkaufen und nicht mehr zu produzieren. Skoda wolle sich zukünftig stärker auf Indien konzentrieren.

Doch es gibt auch Punkte, die derzeit für die VW-Aktie sprechen.

1. Günstige VW-Aktienbewertung

VW-Aktien sind in den vergangenen Monaten deutlich günstiger geworden. Zwar sind in Krisen auch immer noch tiefere Kurse möglich, aber ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,42 kommt selbst bei sehr zyklischen Aktien selten vor (14.12.2022).

Dies bedeutet auch, dass Investoren Volkswagen-Aktien und deren weitere Aussichten derzeit wahrscheinlich schon zu negativ einschätzen.

2. VW mit guten Ergebnissen und stabilem Ausblick

Sank der VW-Absatz innerhalb der ersten drei Quartale noch um 3,4 %, stieg er allein im dritten Quartal 2022 um 23,9 %. Der Umsatz legte im dritten Quartal 2022 um 24,2 % auf 70.712 Mio. Euro zu und das operative Ergebnis verbesserte sich sogar um 64,5 % auf 4.269 Mio. Euro.

Hinzu kommt, dass der Konzern seine Jahresziele vom 28. Juli 2022 bestätigte. Demnach rechnet er mit einem Umsatzanstieg um 8 bis 13 % und einer operativen Marge am oberen Ende der Spanne zwischen 7 und 8,5 %.

Fazit

Vieles hängt auch von den weiteren politischen Entwicklungen und Entscheidungen ab. Doch unter der Annahme einer sich nicht weiter verschärfenden Situation sind VW-Aktien schon heute günstig bewertet.

Der Artikel VW-Aktie: 2 Punkte dagegen und 2 dafür ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Volkswagen AG.

Motley Fool Deutschland 2022