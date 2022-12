EQS-News: ADS-TEC Energy GmbH: ADS-TEC Energy gibt strategische Partnerschaft mit Fachplanungsbüro und Ladesäulenbetreiber amperio bekannt – erstes Auftragsvolumen von 101 ChargePost in 2023 erteilt

Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Kooperation/Produkteinführung

amperio plant flächendeckenden Ausbau des Schnellladenetzes in Deutschland und startet in 2023 mit 101 ChargePost von ADS-TEC Energy.

Das kompakte „All-in-One“-System mit bis zu 300 kW Ladeleistung vereint auf unter zwei Quadratmetern Aufstellfläche bidirektionale Batteriespeicherung, Ladeelektronik mit bis zu zwei DC Schnellladepunkten und Großdisplays für Werbung.

Der ChargePost ist leise, einfach installiert und benötigt keinen Netzausbau.



Limburg, Deutschland – 15. Dezember 2022 – ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE) Anbieter von batteriegestützter Ultra-Schnellladetechnologie für Elektrofahrzeuge, hat einen Rahmenvertrag mit dem Kölner Fachplanungsbüro amperio GmbH für den Ausbau von Schnellladeinfrastruktur in Deutschland geschlossen. Slate Asset Management („Slate“), eine globale alternative Investment Plattform für Sachwerte, wird die Finanzierung der Vereinbarung übernehmen. Die Installation und Inbetriebnahme des ersten ChargePost in Limburg an der Lahn steht für den Start der Zusammenarbeit. Die Ladestation soll auch im Rahmen des ÖPNV zum Schnellladen von E-Fahrzeugen im On-Demand-Shuttle-Verkehr “LahnStar” der Stadt Limburg genutzt werden. Installiert wird sie in dem öffentlichen Parkhaus am ICE-Bahnhof Limburg-Süd. Amperio implementiert und testet damit als einer der ersten Anbieter die Funktionen des ChargePost im Alltagseinsatz: batteriegepuffertes Schnellladen in Verbindung mit Energiespeicherung als dezentrale Energieplattform, Lastspitzenkappung und Eigenverbrauchsoptimierung. Im Rahmen des Pilotprojekts will amperio die Ultra-Schnellladesäulen flächendeckend an mehr als 100 bereits vertraglich gesicherten, öffentlichen Standorten installieren und so das Schnellladenetz in Deutschland erweitern.





ADS-TEC Energy CEO Thomas Speidel (links) und amperio Geschäftsführer Oliver Kaul geben strategische Partnerschaft bekannt

Bei amperio sind erfahrene Experten tätig, die bisher Standortanalysen durchgeführt, Ladeinfrastruktur-Projekte geplant und realisiert haben und Ladestationen technisch sowie kaufmännisch betreiben. Für sie ist die Kooperation mit ADS-TEC Energy ein strategisch wichtiger Schritt in Richtung großer DC- und HPC-Projekte. Oliver P. Kaul, Geschäftsführer von amperio, sagt: „Um den stark wachsenden Energiebedarf an regenerativem Fahrstrom decken zu können, benötigen Fahrer von rein batterieelektrischen Fahrzeugen mehr DC- und HPC-Ladepunkte. Diese müssen trotz begrenzter Netzkapazität schnell installiert werden können. Ebenso sollte ein integriertes Bezahlterminal vorhanden sein und den Fahrern auch beim Bezahlen das beste Ladeerlebnis ermöglichen. Wir freuen uns daher sehr, mit ADS-TEC Energy einen deutschen Hersteller gefunden zu haben, mit dem wir diese Vision umsetzen können. Die erprobte Technik des Herstellers, der Produktionsstandort in Deutschland und der innovative Ansatz der Technologie haben uns dazu motiviert, mit ADS-TEC zu kooperieren. Wir sehen großes Potenzial in der Zusammenarbeit für den Ausbau des deutschen Schnellladenetzes.“

Christian Schmid, Managing Director und Global Head of Infrastructure bei Slate, sagt: "Wir freuen uns sehr, die Einführung dieser Rahmenvereinbarung zwischen amperio und ADS-TEC zu unterstützen. Die Installation dieser Ladestationen in ganz Deutschland zeigt die kontinuierlichen Bemühungen von Slate und amperio, nachhaltige Infrastrukturen im ganzen Land zugänglicher und flächendeckender zu machen, auch in vielen unserer eigenen Immobilien." Slate Asset Management ist eine globale alternative Investment-Plattform für Sachwerte und Mehrheitsgesellschafterin der amperio GmbH. Sie besitzt selbst Ladestationen und finanziert sie – für den Eigenbedarf sowie für potenzielle Dritte wie amperio. Von amperio bezieht sie auch Managementdienstleistungen. Das Portfolio von Slate, zu dem über 225 Lebensmittelläden in ganz Deutschland gehören, sowie sein weitreichendes Netzwerk mit Mietern, die sich auf ökologische Nachhaltigkeit konzentrieren, wird eine Vielzahl an Möglichkeiten schaffen, um das Wachstum von amperio zu beschleunigen.

ChargePost vereint bidirektionale Batteriespeicherung, Schnellladesäule und Werbeplattform

Die neue Ultra-Schnellladestation ChargePost von ADS-TEC vereint zwei DC-Schnellladepunkte samt Batteriespeicher, Leistungselektronik und Klimatisierung in einem extrem leistungsfähigen, kompakten und geräuscharmen „All-in-One“-System. Dieses bietet auf weniger als zwei Quadratmetern Grundfläche Laden auf ganz neuem Level: Zwei Ladepunkte zum ultraschnellen Aufladen von E-Fahrzeugen – in wenigen Minuten auf mehr als 100 Kilometer Reichweite – bei einer DC-Leistung von bis zu 300 kW für ein Fahrzeug und 150 kW bei zwei gleichzeitig genutzten Ladepunkten, 144 oder 201 kWh Batteriekapazität sowie optional ein bis zwei 75 Zoll große Werbedisplays über die gesamte Höhe auf den Außenflächen.

Mit einfachem, schnellem Aufbau per Gabelstapler kann es ebenerdig „Plug & Play“ direkt an das vorhandene, leistungsbeschränkte Niederspannungsnetz angebunden werden. Als Energieplattform speichert der ChargePost nicht nur Energie, sondern kann diese auch wieder zurückführen ins Netz und so für weitere Geschäftsmodelle wie Netzdienstleistungen genutzt werden. Auf Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme inklusive deren Energiemanagementsysteme. Und das alles „Made in Germany“: Auch der ChargePost wird in Dresden gefertigt, Forschung und Entwicklung finden in Nürtingen statt.

ADS-TEC Energy CEO Thomas Speidel erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit amperio die Stärken unseres völlig neu entwickelten ChargePost-Systems unter Beweis stellen können. Das Ultra-Schnellladesystem ist in Verbindung mit der Energiespeicherung auch eine dezentrale Energieplattform, die vielfach genutzt werden kann. Die Integration von bis zu zwei 75 Zoll großen Monitoren als attraktive Werbefläche bietet zusätzliche Einnahmemöglichkeiten für die Betreiber von Ladestationen.“

Aufgrund der besonderen Leistungsfähigkeit und Effizienz bei minimaler Baugröße wurde die Ladetechnologie von ADS-TEC Energy 2022 vom Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland für den Deutschen Zukunftspreis nominiert.

Über amperio:

Die amperio GmbH, Köln ist ein führendes Fachplanungsbüro für Ladeinfrastruktur und Betreiber von Ladestationen. Seit 2012 unterstützt amperio Unternehmen, Städte und Kommunen dabei, individuelle Ladekonzepte zu entwickeln, Ladestationen zu installieren und Ladevorgänge abzurechnen. Dabei setzt amperio auf einen ganzheitlichen Service, zu dem unter anderem Standortanalyse, Wirtschaftlichkeitsanalyse, Business Model Analyse, technische Beratung, Backend-Service (Monitoring und Abrechnung), das Betreiben von Ladepunkten sowie Energiemanagement- und Förderberatung zählen. Außerdem bietet amperio mit seinen Produkten Charge2Go und Mitarbeiter-Strom zwei selbst entwickelte Ladeinfrastruktur-Konzepte an. Über 2.000 Ladepunkte hat das Unternehmen bereits für Kunden wie Volvo, Groupe PSA, Tesla, Fastned, Globus sowie die Städte Düren, Bad Ems und Ludwigshafen realisiert.

Die amperio GmbH ist Teil von Slate Asset Management, einer globalen alternativen Investmentplattform, die eine Mehrheitsbeteiligung an der amperio GmbH hält.

Mehr Informationen unter: https://www.amperio.eu

Über ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy Inc. ist eine US-Tochtergesellschaft der deutschen ads-tec Energy GmbH, welche eine Tochtergesellschaft der börsennotierten (NASDAQ) irischen ads-tec Energy plc ist. Auf Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert die ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme inklusive deren Energiemanagementsysteme.

Die speicherbasierte Schnellladetechnologie ermöglicht Ultra-Schnellladen von Elektrofahrzeugen auch in leistungsbegrenzten Stromnetzen und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme sind zurückzuführen auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und eigene Fertigung. Mit seinen hochentwickelten Systemplattformen ist das Unternehmen ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber.

Mehr Informationen unter: www.adstec-energy.com

Über Slate Asset Management

Slate Asset Management ist eine globale alternative Investment Plattform, die sich auf Sachwerte konzentriert. Wir konzentrieren uns auf Fundamentaldaten mit dem Ziel, langfristige Werte für unsere Investoren und Partner zu schaffen. Die Plattform von Slate bietet eine Reihe von Immobilien- und Infrastruktur-Investitionsstrategien, darunter opportunistische, wertsteigernde, Core-Plus- und Fremdkapital-Investitionen. Wir werden von außergewöhnlichen Mitarbeitern und flexiblem Kapital unterstützt, die uns in die Lage versetzen, ein breites Spektrum an überzeugenden Investitionsmöglichkeiten zu entwickeln und umzusetzen.

Mehr Informationen unter: slateam.com

