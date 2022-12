Matador Secondary Private Equity AG

Matador Secondary Private Equity AG: Veröffentlichung gemäß Art. 124 FinfraG



16.12.2022 / 07:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Offenlegungsmeldung gem. Art. 120 FinfraG





Matador Secondary Private Equity AG – Offenlegung von Beteiligungen

Sarnen, 16. Dezember 2022 – Die an der BX Swiss notierte Matador Secondary Private Equity AG (Valor: 4279720 / ISIN: CH0042797206 / Börsenkürzel: SQL), der Spezialist für Secondary Private Equity, veröffentlicht eine Offenlegungsmitteilung:



Herr Dr. Florian Dillinger hält nach Durchführung der Kapitalerhöhung 24,46% der Stimmrechte.



Über die Gesellschaft:

Die Matador Secondary Private Equity AG (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist auf Secondary Private Equity Investments spezialisiert, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private-Equity-Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der Börse BX Swiss notiert.