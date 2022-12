Zalando-Aktie: Kursplus. Zins-Dip. Repeat.

Bei der Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) schleicht sich derzeit ein Muster ein. Im Endeffekt können wir es als ein allmähliches Kursplus definieren. Bis es neue, erschreckende Daten zur Inflation oder zum Zinsniveau gab, dann wiederum stieg die Aktie in den letzten Monaten mal wieder. Um dann erneut zu fallen.

Das Muster ist nicht willkürlich. Wir entdecken, dass es eben mit den steigenden Zinsen und der Inflation womöglich auch höhere Kosten für den E-Commerce-Akteur gibt. Nicht umsonst hat das Management für das laufende Geschäftsjahr 2022 bereits die eigene Prognose zusammengestrichen.

Trotzdem macht mir mit Blick auf die Zalando-Aktie eines Mut: Dass es die Momente gibt, in denen sich die Anteilsscheine bekrabbeln wollen. Übrigens: Auch am 15.12. und nach dem jüngsten Inflations-Dip liegt die Aktie noch bei über 30 Euro. Das kann Anlass zum Optimismus sein.

Zalando-Aktie: Aufwärts-Druck und Abwärts-Ruck

Ich bin gewiss kein Chart-Voodoo-Meister. Allerdings glaube ich trotzdem, dass die Investoren der Zalando-Aktie eigentlich mehr zutrauen. Und auch wenn ich das nicht sonderlich tracke, aber in einem freundlichen Gesamtmarkt ist der E-Commerce-Akteur zuletzt ein Outperformer gewesen. Wie gesagt, bis es wieder zu einem Inflations-Dip kommt.

Was ist der Big Deal? Relativ einfach: Ich glaube, dass die Investoren bei der Zalando-Aktie eine eigentlich günstige, langfristig orientierte Chance entdecken. Zwar ist Profitabilität ein Thema. Zudem ist das Wachstum im Moment etwas schwächer als in Vorjahren. Das sind zwar keine Kleinigkeiten. Aber die Kerninvestitionsthese erscheint nicht so fragil, wie der Markt es in seinen pessimistischen Tagen womöglich eingepreist hat.

Der E-Commerce ist intakt, das Ökosystem ist intakt. Verbraucher geben weniger aus in Zeiten der Inflation, na klar. Trotzdem: Als ein führender Onlinehändler im Bereich Fashion ist das Marktpotenzial weiterhin langfristig orientiert groß. Nur, dass es das jetzt zu einem sehr soliden Preis gibt.

Ausgehend von Pi mal Daumen 10 Mrd. Euro Jahresumsatz liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei einem Aktienkurs von 31,82 Euro noch immer bei ca. 0,8. Einen Wert von unter 1 sehe ich für eine Growth-Aktie in dem Format weiterhin als vergleichsweise preiswert an. Zumal das Management ein Gross Merchandise Volume von bis zu 30 Mrd. Euro (ursprünglich) mal in Aussicht gestellt hat. Selbst mit einer Nettomarge von 2,5 % und einem daraus resultierenden Umsatz von 20 Mrd. Euro erhielten wir heute ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 16. Natürlich ist das die Zukunft. Aber für mich ist sie definitiv möglich.

Für den Markt auch?

Die große Preisfrage mit Blick auf die Zalando-Aktie ist, ob auch der Markt das für möglich hält. Mittel- bis langfristig entscheidend ist, dass das Management entsprechend nachliefert. Im Moment glaube ich, dass sich wieder ein wenig Optimismus breitmacht. Für mich zu Recht und vor allem nicht nur mit Blick auf den Markt.

