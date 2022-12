DAX: Jahresendrallye abgesagt

Der Deutsche Aktienindex DAX markierte intraday ein frisches Monatstief und rutscht kurz vor Weihnachten weiter ab. Eine Jahresendrallye wird es demnach nicht geben, zumal sich die jüngste Konsolidierungsbewegung bislang als eine einzelne Welle präsentiert.

In der Charttechnik sind mindestens drei Wellen üblich, es besteht durchaus die Chance ab dem Niveau des 200-Tage-Durchschnitts bei derzeit 13.752 Punkten eine kurzfristige Erholung einzuleiten, diese dürfte jedoch bereits um 14.065 Punkten enden und im Anschluss neuerliche Monatstiefs erzwingen.

Weiterhin steht der Unterstützungsbereich zwischen 13.380 und bis 13.564 Punkten als Zielzone im Fokus. Auf der Oberseite bleibt das Kurspotenzial aufgrund der neuerlich hinzugekommenen Widerstände beschränkt, der markanteste kann auf Sicht der nächsten Tage um 14.226 Punkten genannt werden. Darüber stellt der Bereich um 14.585 Zählern ein nicht unerhebliche Hürde dar.

Weitere Wirtschaftsdaten werden ab 16:00 Uhr mit dem europaweiten Verbrauchervertrauen per Dezember (vorläufig) vorgestellt, als letzte planmäßige Nachricht des Tages melden die USA eine halbe Stunde nach Handelsschluss an der New Yorker Börse die wöchentlichen API-Rohöllagerbestände.