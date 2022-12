LILIUM - Eine brachiale Verkaufslawine läuft

Lilium NV - WKN: A3CYXP - ISIN: NL0015000F41 - Kurs: 1,190 $ (Nasdaq)

Chart1: Prognoseskizze, die am 30.08. in der Kurzanalyse "LILIUM - Sell Off in Kürze möglich" veröffentlicht wurde.

Main Message: "Fällt der Aktienkurs unter 2,269 USD steigt die Wahrscheinlichkeit für einen beginnenden Abverkauf stark ... Die Aktie wird dadurch zu einem Kandidat für einen Leerverkauf. "

Chart2: Der aktuelle Stand der Dinge. Abwärtszielmarke erreicht. Allerdings intakter Abwärtstrend.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)