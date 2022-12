2 weitere Aktien mit starkem Dividendenwachstum im Dezember

Eine Investmentstrategie, die auf Dividendenwachstum basiert, kann von Erfolg gekrönt sein. Schließlich fokussiert sich der Kern-Research auf Unternehmen, die ihre Dividende erhöhen. Und dies stellt prinzipiell einen positiven Sachverhalt dar.

Aktien, die im aktuellen Monat ihre Dividenden erhöht haben, hatte ich bereits in einem früheren Artikel vorgestellt. Dabei handelte es sich mit Eli Lilly und Mastercard um zwei erstklassige Unternehmen mit Wachstumspotenzial.

Heute möchte ich mit Paccar (WKN: 861114) und ServiceFirst Bancshares (WKN: A114HN) zwei weitere Kandidaten vorstellen, die ein deutlich zweistelliges Dividendenwachstum im aktuellen Monat aufweisen. Gleichzeitig sehen die langfristigen Perspektiven beider Unternehmen gar nicht mal so schlecht aus.

Aktien mit starkem Dividendenwachstum im Dezember

Paccar-Aktie

Paccar gilt als ein führender Lkw-Hersteller in den USA mit Gesamtumsätzen von 23,5 Mrd. US-Dollar und einer im Jahr 2021 produzierten Anzahl an Trucks von 162.700 Stück.

Das Unternehmen stellt bekannte Marken wie DAF, Kenworth oder Peterbilt her und ist mit ihnen ein zentrales Element der Logistikbranche – vor allem in den USA und in Europa.

Am 12. Dezember 2022 verkündete der Lkw-Hersteller eine Bonusdividende im Verhältnis 2:1. Zusätzlich wurde die Quartalsdividende auf 0,25 US-Dollar erhöht, was auch auf die neuen Anteile zutrifft. Damit nicht genug: Zusätzlich sollen die Aktionäre wieder einmal eine Sonderdividende erhalten. Die Höhe beträgt diesmal 2,80 US-Dollar.

Paccar zahlt nunmehr seit dem Jahr 1941 ohne Unterbrechungen Dividenden. Die reguläre Dividendenrendite ist mit etwas über 1 % nicht besonders hoch. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich auf 12,1 (Stand: 20.12.22, Reuters), was nur moderat ist.

Für ein zyklisches Unternehmen könnte jedoch schon eine hohe Bewertung vorliegen, je nachdem in welchem zyklischen Stadium man die Aktie sieht und mit welcher Peer man Paccar vergleicht.

ServisFirst Bancshares-Aktie

Bei der ServiceFirst Bancshares handelt es sich um eine mehr oder weniger kleine Regionalbank aus den USA mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. US-Dollar.

Hier gab es im Dezember 2022 eine Dividendenerhöhung von 21,7 % zu vernehmen. Zukünftig erhalten Aktionäre somit eine Quartalsdividende in Höhe von 0,28 US-Dollar im Vergleich zu 0,23 US-Dollar im letzten Quartal.

Die Regionalbank befindet sich dabei auf einem stringenten Wachstumskurs, von dem vor allem die Aktionäre profitieren. So konnten beispielsweise seit Gründung der Bank im Jahr 2005 die Sachbuchwerte und durchschnittlich 17 % pro Jahr erhöht werden.

Deutlich zweistellig legten in den letzten fünf Jahren die Einlagen von Kunden sowie die Kreditvergaben zu. Damit scheint die Regionalbank einiges besser zu machen als ihre großen systemrelevanten Konkurrenten.

Auch am Aktienkurs kann man die Erfolgsgeschichte nachvollziehen. Gemessen an der erstmaligen Kapitalerhöhung im Jahr 2005 stieg der Preis je Anteilsschein um 5.000 %, was einem durchschnittlichen jährlichen Anstieg von 28 % entspricht.

Der Blick auf die Bewertung zeigt jedoch, dass die Bank alles andere als günstig bewertet ist. So beläuft sich das Kurs-Buchwert-Verhältnis auf 2,8. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis kommt auf einen Wert von 14. Die Dividendenrendite liegt bei 1,4 % (Stand: 20.12.22, Reuters).

Der Artikel 2 weitere Aktien mit starkem Dividendenwachstum im Dezember ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Frank Seehawer besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022