Stetiges Dividendenwachstum gesucht? Von Starbucks erhält man aktuell über 400 % mehr Gewinnausschüttung als vor 10 Jahren!

Hast auch du dich schon einmal mit der sogenannten Dividendenstrategie beschäftigt? Denn diese ist für jeden Anleger ja relativ einfach umzusetzen. Man muss dafür nämlich nur in Aktien von Unternehmen investieren, die regelmäßig eine Gewinnbeteiligung zahlen.

Wenn man dies konsequent umsetzt, dann kann man sich in der Regel schon nach nicht allzu langer Zeit über einen angenehmen positiven Cashflow freuen. Dieser zusätzliche passive Einkommensstrom kann sogar so stark anwachsen, dass er irgendwann schon fast so etwas wie ein zweites Gehalt darstellt.

Und du stimmst mir sicherlich zu, dass dies beispielsweise auch jetzt, im Zuge einer ausufernden Inflation und hoher Energiepreise, eine tolle Angelegenheit wäre. Um so etwas zu erreichen, ist es natürlich von Vorteil, auf Firmen zu setzen, die ihre Dividende jedes Jahr anheben.

Umso besser könnte es hier sein, wenn die Erhöhungen auch noch in einem recht hohen Tempo erfolgen. Mit der US-Kaffeehauskette Starbucks (WKN: 884437) aus Seattle wollen wir uns heute genau solch ein Unternehmen einmal kurz anschauen.

Starbucks wurde bereits 1971 gegründet und betreibt rund um den Globus rund 34.000 konzerneigene und lizenzierte Selbstbedienungscafés. Aber man will weiter wachsen und bis 2030 die Anzahl der Cafés auf bis zu 50.000 erhöhen.

Schauen wir uns die Dividende an

Starbucks hat erst im Jahr 2010 damit begonnen, eine Gewinnausschüttung an seine Aktionäre zu überweisen. Und ich bin der Meinung, dass man die Dividendenpolitik des Kaffeespezialisten durchaus als sehr solide bezeichnen kann.

Denn gleich von Beginn an lassen sich regelmäßige Dividendenanhebungen erkennen. Und auch in diesem Jahr gab es für die Investoren in dieser Hinsicht keine Enttäuschung. Erst vor Kurzem ist die Ausschüttung nämlich wieder erhöht worden.

Wodurch sich die Aktionäre seit November mit 0,53 US-Dollar je Aktie über eine um 8,2 % höhere Quartalsdividende freuen können als noch im August. Auf ein Jahr hochgerechnet kann man so also eine Gesamtdividende von 2,12 US-Dollar je Anteilsschein ermitteln.

Doch wie sah es an dieser Stelle vor zehn Jahren aus? Damals waren es noch 0,42 US-Dollar je Anteilsschein, die man als Anleger in zwölf Monaten insgesamt erhielt. Was bedeutet, dass man für diesen Zeitraum ein Dividendenwachstum von 405 % erkennen kann. Und dies kommt gleichwohl einer durchschnittlichen Erhöhung von 17,6 % pro Jahr gleich.

Noch ein Blick auf die Aktie

Dieses Jahr geriet auch die Starbucks-Aktie in etwas schwierigeres Fahrwasser und ist unter anderem aufgrund der Börsenturbulenzen etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Und obwohl sie sich bereits wieder etwas erholt hat, notiert sie mit 97,60 US-Dollar (20.12.2022) aktuell rund 16 % tiefer als Anfang Januar.

Die Bewertung der Papiere liegt derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 26 sicherlich noch auf einem nicht zu hohen Niveau. Und wie sieht es bei der Dividendenrendite aus? Aktuell kann man für diese einen Wert von 2,17 % errechnen.

Für das Fiskaljahr 2022, das bei Starbucks bereits am 02.10.2022 endete, konnte der Konzern mit einem Umsatzanstieg von 11 % glänzen. Doch das Ergebnis je Aktie (EPS) ging um 4,6 % von 3,10 US-Dollar auf 2,96 US-Dollar zurück. Trotzdem hat man die Schätzungen der Analysten damit aber leicht übertroffen.

Wer gerne Titel in seinem Depot hat, die langfristig ein hohes Dividendenwachstum zeigen, der könnte sich mit der Starbucks-Aktie durchaus anfreunden. Aber auch auf einen ansehnlichen Kursanstieg hätte man in den letzten zehn Jahren nicht verzichten müssen. Denn die Papiere von Starbucks weisen gegenüber damals immerhin ein Kursplus von 260 % auf.

