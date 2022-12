TAG IMMOBILIEN - Wer den Kick sucht

TAG Immobilien AG - WKN: 830350 - ISIN: DE0008303504 - Kurs: 6,030 € (XETRA)

Der Aktienkurs von Tag Immobilien ist in den vergangenen Monaten massiv eingebrochen. Vor gut einem Jahr wurde die Aktie zu fast 30 EUR gehandelt, momentan kostet sie gerade einmal 6 EUR. Verantwortlich dafür ist das sich zuletzt dramatisch veränderte Zinsumfeld. Der Immobiliensektor reagiert äußerst sensibel auf Zinsentwicklungen und so kann der Kurseinbruch nicht überraschen. Wer jedoch früh genug in die Aktie eingestiegen ist, kann aktuell immer noch Gewinne von mehreren 100 % sein Eigen nennen. Der Kauf der Aktie müsste dann jedoch schon mindestens zwölf Jahre zurückliegen.

Eine fundamentale Analyse der Tag-Immobilien-Aktie überlasse ich den Spezialisten. Charttechnisch ist diese aber nicht uninteressant. Über die letzten zwei Monate entpuppte sich der Preisbereich um 5,65 EUR als Unterstützung. Dieser Support wurde Anfang der Woche bärisch gebrochen, dann jedoch zurückerobert. Damit könnte zur Unterseite ein Fehlausbruch vorliegen, dem nun eine Erholungsrally in Richtung 7,35-7,75 EUR folgen könnte. Ein neues Tief unterhalb von 5,37 EUR will man in diesem Fall aber nicht mehr sehen.

Fazit: Für risikofreudige Trader könnte sich aktuell ein Blick auf die Tag-Immobilien-Aktie lohnen. Hier bietet sich die Möglichkeit antizyklisch auf einen Boden zu setzen. Das Risiko ist nicht zu unterschätzen, vor allen Dingen mittelfristig nicht. Interessant ist die Aktie aber trotzdem. Nur neue Tiefs sollten jetzt nicht mehr folgen.

