Reichen 2,5 Mio. Euro, um zu den jetzigen Zinsen finanziell frei zu sein?

2,5 Mio. Euro sind ausreichend? Aber was ist, wenn man das Geld nicht in Dividendenaktien anlegen möchte, sondern in Festgeld mit Zinsen? Generell würde ich dazu neigen, ein solches Vermögen zur Not ultrakonservativ in starke, zeitlose Dividendenaktien zu investieren. Selbst mit 2,5 % Dividendenrendite netto hätte man unterm Strich 62.500 Euro heraus. Das würde mir zumindest reichen.

Zinsen sind ein komplett anderer Markt. Überlegen wir daher, ob dieses Vermögen auch für diese Zwecke ausreichend ist oder nicht.

2,5 Mio. Euro: Aber wie viel Zinsen?!

Tendenziell ist das Bild ein bisschen unterschiedlich. Wer sich derzeit mit den niedrigeren Angeboten abspeisen lässt, der erhält vergleichsweise wenig für sein Geld. So gibt es weiterhin Angebote, die sich um 1 % drehen. Oder bis 1,5 % gehen. Rechnen wir damit, so erhalten wir ein passives Einkommen in einer Spanne zwischen 25.000 Euro und 37.500 Euro. Brutto, wohlgemerkt. Es müssten auf den größeren Anteil noch Kapitalertragssteuern gezahlt werden. Das zeigt mir: Diese Beträge reichen nicht unbedingt aus, um von diesen Mitteln leben zu können.

Jedoch sind auch ganz andere Konditionen inzwischen möglich. Wie Business Insider Deutschland zuletzt schrieb, bietet die Aareal Bank einen Zinssatz in Höhe von 3,1 % für Festgeld mit einer Laufzeit von zwei Jahren. Das hieße, dass es über die zwei Jahre mit fiktiv 2,5 Mio. Euro jeweils pro Jahr 77.500 Euro pro Jahr gäbe. Sogar die Hälfte des Vermögens könnte für einige Sparer zu diesen Konditionen ausreichend sein, um finanziell zumindest unabhängig zu sein.

Das zeigt mir: Es gibt derzeit sehr viele unterschiedliche Konditionen. Wer ein hohes Vermögen hat und nach Zinsen sucht, der kann durchaus zu den sich stetig verbessernden Konditionen ein passives Einkommen einstreichen, das einem den Lebensunterhalt sichern kann.

Nicht alles jetzt auf eine Karte setzen

Egal mit welchem Vermögen: In Zeiten steigender Zinsen würde ich jetzt nicht alles auf eine Karte setzen. Das Angebot der Aareal Bank erscheint definitiv attraktiv. 3,1 % Zinsen pro Jahr bei einer Laufzeit von zwei Jahren gibt ausreichende Flexibilität und trotzdem eine solide Rendite. Es könnte jedoch sein, dass die EZB weiterhin den Leitzins erhöht und in drei Monaten, vielleicht in sechs oder in einem Jahr noch mehr möglich ist.

Die wichtigste Erkenntnis für mich ist jedoch: Wer ein Vermögen von 2,5 Mio. Euro hat (oder gegebenenfalls auch bedeutend weniger), der kann mit steigenden Zinsen wieder nette Renditen erzielen. Und mit den Zinsen ein solides, passives Einkommen aufbauen.

Der Artikel Reichen 2,5 Mio. Euro, um zu den jetzigen Zinsen finanziell frei zu sein? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Motley Fool Deutschland 2022