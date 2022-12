Amazon-Aktie: 49,4 % Kursrückgang! Jetzt verkaufen?

Wenn Aktien steigen, fragen wir uns selten, warum und ob die Kurse tatsächlich gerechtfertigt sind. Doch wenn sie fallen, nehmen Nervosität und Unsicherheit zu. So wie aktuell bei der Amazon (WKN: 906866)-Aktie.

Warum die Amazon-Aktie fällt

Viele Jahre kannte sie nur den Weg nach oben. Mit dem Einstieg in das Cloudgeschäft steigerte der amerikanische Konzern sein Wachstum und die Gewinnmarge noch einmal. Beides trieb den Kurs an, bis die Aktien schließlich überbewertet waren.

In diesem Fall weicht die Kurs- von der fundamentalen Entwicklung ab. Alle positiven Nachrichten sind bereits eingepreist, bis schließlich die Euphorie überhand gewinnt. Schwächt sich dann das Wachstum nur leicht ab, ist die sehr hohe Bewertung plötzlich nicht mehr gerechtfertigt.

Amazon durchlebt aufgrund der hohen Inflation mit seinem Onlinehandel derzeit eine Schwächephase. Im dritten Quartal 2022 fiel in diesen Segmenten sogar ein operativer Verlust an.

Diese Periode könnte sich noch einige Quartale weiter fortsetzen. So sinkt in den kommenden Monaten wahrscheinlich die gemessene Inflation, da sie über einen Vorjahresvergleich erhoben wird, aber die Preise bleiben trotzdem auf einem hohen Niveau. Besonders in Europa könnte so das Geschäft weiter leiden.

Amazon besitzt Wettbewerbsvorteile

Doch Amazon besitzt gegenüber dem stationären Handel einen wesentlichen Vorteil: Es bietet die Produkte meist zu günstigeren Preisen an. Hinzu kommen die hohe Vielfalt und bequeme Lieferung nach Hause.

Der US-Konzern ist mittlerweile so groß, dass er auch den Onlinehandel dominiert. Sobald also die Inflation und mit ihr die Zinsen wieder sinken, sollte Amazon neue Rekordgewinne erzielen können.

Hinzu kommt das AWS-Cloudgeschäft, das selbst in der aktuellen wirtschaftlichen Schwächephase weiterhin zweistellig wächst. Im dritten Quartal 2022 legte der operative Gewinn hier um 10,6 % auf 5.403 Mio. US-Dollar und der Umsatz um 27,5 % auf 20.538 Mio. US-Dollar zu.

Jetzt verkaufen?

Studien belegen, dass Privatanleger bei fallenden Kursen ihre Aktien verkaufen, während Unternehmenslenker und -inhaber überwiegend nur dann kaufen. Amazon verfügt gleich in zwei Geschäftsbereichen über eine sehr gute Marktstellung. Sind die Aktien jetzt nach einem Kursrückgang von 49,5 % also ein Verkauf (17.12.2022)?

Ich würde sagen, nein. Doch die günstige Situation ist nicht an der Kursentwicklung, sondern nur an der Bewertungsveränderung erkennbar. Demnach sind Amazon-Aktien nach meinen Berechnungen aktuell bereits leicht unterbewertet. Zwar notieren sie heute immer noch bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,7 (17.12.2022). Doch dabei dürfen wir nicht vergessen, dass Amazon eine sehr gute Marktstellung besitzt, stark wächst und deshalb wahrscheinlich nie unter Buchwert notieren wird.

Investoren sollten aber auch bedenken, dass die Schwächephase noch einige Monate andauern kann und die Kurse durchaus noch tiefer fallen können.

Der Artikel Amazon-Aktie: 49,4 % Kursrückgang! Jetzt verkaufen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon.

Motley Fool Deutschland 2022