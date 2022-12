EQS-Adhoc: Clean Logistics SE: Veränderungen im Verwaltungsrat

EQS-Ad-hoc: Clean Logistics SE / Schlagwort(e): Personalie

Clean Logistics SE: Veränderungen im Verwaltungsrat



29.12.2022 / 21:17 CET/CEST

Hamburg, 29. Dezember 2022: Die Clean Logistics SE (ISIN DE000A1YDAZ7) wurde von Dirk Lehmann darüber in Kenntnis gesetzt, dass er sein Mandat als Mitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates und Verwaltungsratsvorsitz zum 29.12.2022 aus persönlichen Gründen niederlegt. Die Gesellschaft beabsichtigt Fraser McKenzie als neues Verwaltungsratsmitglied gerichtlich bestellen zu lassen. Der Verwaltungsrat würde sich dann neben McKenzie zukünftig aus Dirk Graszt und Philip Moffat zusammensetzen. Zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung würde sich Fraser McKenzie der Wahl zum Verwaltungsrat stellen. Dirk Graszt, CEO und Mitgründer der Clean Logistics: „Wir bedanken uns außerordentlich bei Dirk Lehmann für die hervorragende Arbeit und sein außerordentliches Engagement beim Aufbau und der Entwicklung unserer Gesellschaft. Die Zusammenarbeit mit Dirk Lehmann war eine echte Bereicherung für das ganze Team von Clean Logistics und dem Verwaltungsrat. Wir wissen seine Leistungen zu würdigen.“





ERLÄUTERUNGSTEIL: Über Clean Logistics Die börsennotierte Clean Logistics SE (ISIN DE000A1YDAZ7) ist „Enabler“ und Technologieführer der Mobilitätswende von Nutzfahrzeugen. Als Produzent von Zero-Emission-Trucks und -Bussen führt das Unternehmen mit Sitz in Hamburg seine Kunden aus Transport, Logistik und Schwerlastverkehr in eine emissionsfreie Zukunft. Dies wird durch die eine vollständige Dekarbonisierung des Antriebs von Bestands- und Neufahrzeugen ermöglicht. Die mit brennstoffzellenelektrischen Antriebssystemen unter Nutzung von Wasserstoff als Energiespeicher ausgestatteten Fahrzeuge werden in eigenen Produktionsstätten gefertigt. Clean Logistics verfolgt dabei das Ziel, ihre Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltig zu gestalten. Durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Produktportfolios stärkt Clean Logistics SE die Marktfähigkeit ihrer innovativen, sicheren und langlebigen Lösungen. Zur Clean Logistics SE gehören die Töchterunternehmen E-Cap Mobility GmbH, die XPANSE Powertrain GmbH sowie die Clean Logistics Technology GmbH. Ansprechpartnerin bei Clean Logistics: Leonie Behrens Trettaustraße 32 21107 Hamburg Telefon: +49 (0)162 2054744 E-Mail: press@cleanlogistics.de Ansprechpartner für Wirtschafts- und Finanzmedien: edicto GmbH

Ralf Droz / Doron Kaufmann

60322 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 90550554

