BASF - Auf Renditejagd mit dem Chemieriesen aus Deutschland

Einige Aktien scheinen zum Start des neuen Jahres aufholen zu wollen. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen notieren nicht wenige DAX-Aktien 3 % und mehr im Plus. Zu diesen zählt auch die BASF-Aktie. Damit setzt sich die Erholung der letzten Tage nicht nur weiter fort, sie beschleunigt sich auch. Das ist die perfekte Ausgangsbasis, um die Korrektur vom November zu beenden und die Rally seit Ende September wieder aufzunehmen. In diesem Zusammenhang dürften die Kurse in Richtung 49,50 EUR und später auch auf und über 51,50 EUR durchstarten. Ein neues Tief unterhalb von ca. 44,90 EUR möchte man jetzt aber nicht mehr sehen.

Die aus charttechnischer Sicht kurstreibenden Faktoren sind im Chart zu sehen. Es ist vor allen Dingen das Unterstützungsniveau um 45 EUR in Kombination mit dem dortigen Volumencluster, welches für den Optimismus in dieser Analyse sorgt. Klassische Charties dürften zudem einen großen Doppelboden seit Sommer erkennen, an dem gerade ein Pullback erfolgreich abgeschlossen wurde.

Fazit: Mittelfristig ist die BASF-Aktie für mich ein „Buy“. Eine Absicherung wäre im Bereich von 44,50 EUR möglich. Sollte der Kurs noch einmal in diesem Preisbereich fallen, ist Vorsicht geboten. Kommt es dort nicht nur zum Stoppfischen, dürfte sich die Aktie wieder in einem Abwärtstrend befinden.

