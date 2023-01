HEIDELBERGCEMENT - Aktie mit starker Vorstellung heute

HeidelbergCement AG - WKN: 604700 - ISIN: DE0006047004 - Kurs: 55,220 € (XETRA)

Die HeidelbergCement-Aktie fiel am 29. September auf ein Tief bei 38,73 EUR zurück. Dort startete eine starke Rally, welche die Aktie zunächst an das Abwärtsgap vom 10. Juni 2022 zwischen 53,60 EUR und 53,32 EUR führte. Unterhalb dieses Gaps konsolidierte der Wert ab Mitte November seitwärts. Am 23. Dezember gelang der Ausbruch.

Nach einem kleinen Pullback an die Ausbruchszone zieht die Aktie heute deutlich an und steigt auf ein neues Hoch in der Rally seit September 2022. Damit kommt es zu einem Fortsetzungssignal.

Kaufwelle kann noch anhalten

Die aktuelle Aufwärtsbewegung in der Aktie von HeidelbergCement wird heute frisch bestätigt. Diese kann also noch einige Zeit andauern und zu Gewinnen in Richtung des Abwärtsgaps vom 24. Februar 2022 zwischen 59,24 EUR und 53,68 EUR führen.

Sollte die Aktie unter 53,32 EUR abfallen, ergäbe sich ein kleiner Rückschlag für die Bullen. Ein größeres Verkaufssignal ergäbe sich aber erst mit einem Rückfall unter die beiden EMAs 200 und 50 bei aktuell 51,00 und 50,89 EUR.

Fazit: Das Chartbild der HeidelbergCement-Aktie macht auf Sicht von einigen Tagen eine bullischen Eindruck. Die Aufwärtsbewegung hat noch Potenzial, wobei dieses aber begrenzt sein dürfte.

