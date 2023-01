VOLKSWAGEN - Pullback möglich, mehr aber auch nicht

Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 117,500 € (XETRA)

Die Volkswagen-Aktie befindet sich seit März 2021 in einer Abwärtsbewegung und fiel dabei zunächst auf ein Tief bei 120,56 EUR. Dieses Tief bot zwar im Oktober Unterstützung, aber am 20. Dezember kam es zum Durchbruch durch diese Marke. Zwei Tage später markierte die Aktie ein Tief bei 112,84 EUR.

Seitdem läuft eine Erholung. Diese Erholung ist aber vermutlich nur ein Pullback an die gebrochene Unterstützung bei 120,56 EUR. Denn mit dem Fall unter diese Marke kam es zu einem mittelfristigen Verkaufssignal. Das Potenzial aus diesem Signal ist mit einem Rückfall auf 112,84 EUR noch lange nicht ausgeschöpft.

Neue Verkaufswelle in Kürze

Die aktuelle Erholung in der Volkswagen-Aktie nähert sich vermutlich ihrem Endpunkt. Idealerweise liegt dieser bei ca. 120,86 EUR. Anschließend könnte der Wert seine Abwärtsbewegung fortsetzen.

Ein möglicher Zielbereich für diese Abwärtsbewegung läge zwischen 86,36 EUR und 79,38 EUR. Im Bereich um 98 EUR könnte es dabei zu einer weiteren Erholung im Abwärtstrend kommen.

Eine deutliche Verbesserung des Chartbildes ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über die Unterkante des Gaps vom 19. Dezember. Dieses Gap liegt zwischen 125,58 EUR und 133,38 EUR und ist durch die Zahlung einer Sonderdividende in Höhe von 19,06 EUR/Aktie entstanden. In diesem Fall wäre ein Anstieg an den EMA 200 bei aktuell 140,41 EUR möglich.

Fazit: Auch wenn der Start ins neue Jahr gut ausfällt, ist bisher keine Trendwende in Sicht. Es drohen weitere Kursverluste.

VW

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)