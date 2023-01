IRW-News: Tearlach Resources Limited: Tearlach gibt Ernennung von Ryan Weymark zum technischen Berater für Wachstumsprojekte und Planungsevaluierungen bekannt

IRW-PRESS: Tearlach Resources Limited: Tearlach gibt Ernennung von Ryan Weymark zum technischen Berater für Wachstumsprojekte und Planungsevaluierungen bekannt

5. Januar 2023 - VANCOUVER - Tearlach Resources Limited (TSXV: TEA) (OTC: TELHF) (FRANKFURT: V44) (Tearlach oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Ryan Weymark, P. Eng., ein Bergbauexperte in dritter Generation mit Erfahrung in den Bereichen Bergbau, Hoch- und Tiefbau sowie Infrastrukturprojekte, mit der Funktion eines Technical Advisor-Strategic Growth Evaluation betraut wurde.

Herr Weymark war zuvor Vice President of Technical Evaluation bei NexGen Energy, einer börsennotierten Gesellschaft mit einer Marktkapitalisierung von 3 Milliarden Dollar, wo er verschiedene betriebliche und technische Initiativen begleitete und auch die Machbarkeitsstudie für das Projekt Rook I in Saskatchewan beaufsichtigte. Derzeit ist Ryan als Geschäftsführer von Weymark Consulting, als President von Fuse Advisors Inc. und als ein unabhängiger Director von West Red Lake Gold Mines Inc. tätig. Über Weymark Consulting erbringt Herr Weymark Beratungsleistungen für die Firmen NexGen Energy Ltd., Dolly Varden Silver Corp., Murchison Minerals Ltd., Blackwolf Copper & Gold Ltd. und Strikepoint Gold Inc. Fuse Advisors ist ein wachstumsorientiertes Beratungsunternehmen, das strategische Projektprüfungen, Projektmanagement und technische Beratungsleistungen für Rohstoffgesellschaften im Erschließungsstadium anbietet. Davor bekleidete Herr Weymark verschiedene Funktionen im Projektmanagement und in der technischen Planung bei den Firmen Ledcor Contractors Ltd., Teck Resources Ltd. und SNC-Lavalin Inc.

Wir von Tearlach konzentrieren uns derzeit verstärkt auf das wachstumsorientierte Geschäft, und jemand mit Ryans Erfahrungsschatz und wachstumsorientiertem Denken ist für uns in dieser Phase ein Impulsgeber, der uns bei der Bewertung bedeutender Geschäftschancen - sei es durch Übernahmen, Erschließungs- oder möglicherweise auch Produktionsprojekte - unterstützt. Dank seiner Erfahrung, seiner Führungsqualitäten und eines wachstumsorientierten Ingenieurteams, das hinter ihm steht, sind wir der Überzeugung, dass ein kooperativer Ansatz in der technischen Planung und Geologie unsere Entwicklung zu einem bedeutenden Lithiumunternehmen nur beschleunigen kann. Ein weiteres Beispiel dafür, wie die Aktionäre von Tearlach von einer Sichtweise über den Tellerrand hinaus profitieren können, so Morgan Lekstrom, seines Zeichens CEO und ein Director von Tearlach.

Herr Weymark hat sein Bachelorstudium (B.A.Sc.) in Bergbauwesen und Rohstoffverarbeitung an der University of British Columbia absolviert und ist als Fachingenieur eingetragenes Mitglied bei den Engineers and Geoscientists of British Columbia. Herr Weymark verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Projektentwicklung und war in den verschiedenen Projektphasen - technische Due-Diligence-Prüfung, wirtschaftliche Studien, Genehmigungen, Bau und Betrieb - als Berater, Vertragspartner und Vertreter des Eigentümers tätig. Seine Projekterfahrungen umfassen alle Bereiche des Bergbau- und Energiesektors.

Über Tearlach

Tearlach, ein aufsteigendes Ressourcenunternehmen mit Sitz in Kanada, ist an der TSX-V unter dem Symbol TEA gelistet. Tearlach hat Optionsvereinbarungen für drei Lithiumprojekte im Nordwesten Ontarios unterzeichnet. Das Projekt Wesley grenzt an das Projekt Root Lake von Green Energy Metals, wo derzeit ein 24.000 m umfassendes Bohrprogramm durchgeführt wird. Auch auf dem Lithiumprojekt Harth, das 8 km westlich des Lithiumprojekts Wesley liegt, wurden Pegmatit-Dykes gefunden. Schürfungen und Kartierungen haben auch Pegmatit-Gänge auf dem Lithium-Grundstück Ferland 10 km östlich des Seymour Lake-Projekts von Green Technology Metals bestätigt. Tearlach beabsichtigt, die aktuellen Liegenschaften zu erkunden und durch Übernahmen ein Portfolio von Projekten in Nord- und Südamerika zu entwickeln. Das primäre Ziel von Tearlach ist es, sich als führendes Lithiumexplorations- und -erschließungsunternehmen auf dem amerikanischen Kontinent zu positionieren.

Im Namen des Board of Directors,

TEARLACH RESOURCES LTD.

Morgan Lekstrom

Chief Executive Officer

Suite 610 - 700 W. Pender Street

Vancouver, BC, Canada V6C 1G8

Tel: 604-688-5007

www.tearlach.ca

www.tearlach.ca/contact/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Aussagen und Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "können", "könnten" oder "sollten", gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen und die dafür getroffenen Annahmen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über die Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten des Unternehmens. Die Mineralexploration ist in hohem Maße spekulativ und durch mehrere bedeutende Risiken gekennzeichnet, die auch durch eine Kombination aus sorgfältiger Bewertung, Erfahrung und Wissen nicht ausgeschlossen werden können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch der von ihr bereitgestellte Regulierungsdienst (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68761

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68761&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8779052080

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.