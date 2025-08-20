Original-Research: Diversified Energy PLC (von First Berlin Equity Research G...

^ Original-Research: Diversified Energy PLC - from First Berlin Equity Research GmbH 20.08.2025 / 14:42 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Diversified Energy PLC Company Name: Diversified Energy PLC ISIN: GB00BYX7JT74 Reason for the research: Q2 results Recommendation: Buy from: 20.08.2025 Target price: GBp1500 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research has published a research update on Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from GBp 1900.00 to GBp 1500.00. Abstract: Q2/25 hedged revenue rose by 93% to USD446m (Q2/23: USD231m) helped by recent acquisitions, rising commodity prices and a shift in the product mix towards more valuable oil. Adjusted EBITDA jumped 142% to EUR280m (Q2/24: USD116m). Q2/25 adjusted EBITDA included USD62m in gains on non-core asset and leasehold divestitures (Q2/24: USD6m). The Q2/25 divestiture gains were the largest DEC has ever booked. However, even after these transactions, we believe that the value of the company's undeveloped acreage in northwest Oklahoma alone is over USD800m. Clean of the divestiture gains, the adjusted EBITDA margin came in at 52% (Q2/24: 48%) which is in line with the longstanding average for this metric of ca. 50%. This suggests that the Maverick acquisition (completed in March, accounted for ca. 30% of Q2/25 volume) has bedded in well. A further Maverick positive is that management has revised guidance for annualised synergies from the acquisition from USD50m to USD60m. For good measure, the Oklahoma JV partnership acquired with Maverick has significant scope to expand its production. As management stated in the results presentation, this suggests significant scope to offset the current 10% annual corporate production decline rate. DEC is trading at a 28% discount to its peer group based on 2025E EV/adjusted EBITDA, but has a superior growth track record. Applying a multiple of 4.8x to our 2025 adjusted EBITDA forecast (a 20% discount to the peers due to their higher market caps) produces a per share valuation for DEC of GBp1,475. We set a new price target of GBp1,500. Due to recent sector multiple compression, our new price target is 21% below the price target of GBp1,900 in our most recent note of 3 July 2025, but still offers upside of 34%. We maintain our Buy recommendation. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von GBp 1900,00 auf GBp 1500,00. Zusammenfassung: Der abgesicherte Umsatz stieg im zweiten Quartal 2025 um 93% auf USD446 Mio. (Q2/23: USD231 Mio.), unterstützt durch jüngste Akquisitionen, steigende Rohstoffpreise und eine Verlagerung des Produktmixes hin zu höherwertigem Öl. Das bereinigte EBITDA stieg um 142% auf USD280 Mio. (Q2/24: USD116 Mio.). Das bereinigte EBITDA für das zweite Quartal 2025 enthielt Gewinne in Höhe von USD62 Mio. aus der Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten und Pachtverträgen (zweites Quartal 2024: USD6 Mio.). Die Veräußerungsgewinne im zweiten Quartal 2025 waren die höchsten, die DEC jemals verbucht hat. Wir gehen jedoch davon aus, dass der Wert der unerschlossenen Flächen des Unternehmens allein im Nordwesten von Oklahoma auch nach diesen Transaktionen noch über USD800 Mio. liegt. Ohne die Veräußerungsgewinne lag die bereinigte EBITDA-Marge bei 52% (Q2/24: 48%), was dem langjährigen Durchschnitt dieser Kennzahl von ca. 50% entspricht. Dies deutet darauf hin, dass sich die Übernahme von Maverick (die im März abgeschlossen wurde und ca. 30% des Volumens im Q2/25 ausmachte) gut eingependelt hat. Ein weiterer positiver Aspekt von Maverick ist, dass das Management die Prognose für die annualisierten Synergien aus der Übernahme von USD50 Mio. auf USD60 Mio. revidiert hat. Darüber hinaus verfügt die mit Maverick erworbene Joint-Venture-Partnerschaft in Oklahoma über erhebliche Möglichkeiten zur Ausweitung ihrer Produktion. Wie das Management in der Ergebnispräsentation erklärte, deutet dies auf erhebliche Möglichkeiten hin, die derzeitige jährliche Rückgangsrate der Unternehmensproduktion von 10% auszugleichen. DEC wird mit einem Abschlag von 28% gegenüber seiner Vergleichsgruppe auf Basis des für 2025 erwarteten EV/bereinigten EBITDA gehandelt, verfügt jedoch über eine überlegene Wachstumsbilanz. Bei Anwendung eines Multiplikators von 4,8x auf unsere bereinigte EBITDA-Prognose für 2025 (ein Abschlag von 20% gegenüber den Mitbewerbern aufgrund ihrer höheren Marktkapitalisierung) ergibt sich für DEC eine Bewertung pro Aktie von GBp1.475. Wir setzen ein neues Kursziel von GBp1.500 fest. Aufgrund der Multiplikatorkompression im Sektor liegt unser neues Kursziel 21% unter dem Kursziel von GBp1.900 in unserer letzten Studie vom 3. Juli 2025, bietet aber immer noch ein Aufwärtspotenzial von 34%. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. 