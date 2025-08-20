Werbung ausblenden

Original-Research: Diversified Energy PLC (von First Berlin Equity Research G...

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Diversified Energy PLC - from First Berlin Equity
Research GmbH

20.08.2025 / 14:42 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Diversified Energy
PLC

     Company Name:                Diversified Energy PLC
     ISIN:                        GB00BYX7JT74

     Reason for the research:     Q2 results
     Recommendation:              Buy
     from:                        20.08.2025
     Target price:                GBp1500
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Diversified
Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY
rating and decreased the price target from GBp 1900.00 to GBp 1500.00.
Abstract:
Q2/25 hedged revenue rose by 93% to USD446m (Q2/23: USD231m) helped by
recent acquisitions, rising commodity prices and a shift in the product mix
towards more valuable oil. Adjusted EBITDA jumped 142% to EUR280m (Q2/24:
USD116m). Q2/25 adjusted EBITDA included USD62m in gains on non-core asset
and leasehold divestitures (Q2/24: USD6m). The Q2/25 divestiture gains were
the largest DEC has ever booked. However, even after these transactions, we
believe that the value of the company's undeveloped acreage in northwest
Oklahoma alone is over USD800m. Clean of the divestiture gains, the adjusted
EBITDA margin came in at 52% (Q2/24: 48%) which is in line with the
longstanding average for this metric of ca. 50%. This suggests that the
Maverick acquisition (completed in March, accounted for ca. 30% of Q2/25
volume) has bedded in well. A further Maverick positive is that management
has revised guidance for annualised synergies from the acquisition from
USD50m to USD60m. For good measure, the Oklahoma JV partnership acquired
with Maverick has significant scope to expand its production. As management
stated in the results presentation, this suggests significant scope to
offset the current 10% annual corporate production decline rate. DEC is
trading at a 28% discount to its peer group based on 2025E EV/adjusted
EBITDA, but has a superior growth track record. Applying a multiple of 4.8x
to our 2025 adjusted EBITDA forecast (a 20% discount to the peers due to
their higher market caps) produces a per share valuation for DEC of
GBp1,475. We set a new price target of GBp1,500. Due to recent sector
multiple compression, our new price target is 21% below the price target of
GBp1,900 in our most recent note of 3 July 2025, but still offers upside of
34%. We maintain our Buy recommendation.


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Energy
PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt
seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von GBp 1900,00 auf GBp 1500,00.

Zusammenfassung:
Der abgesicherte Umsatz stieg im zweiten Quartal 2025 um 93% auf USD446 Mio.
(Q2/23: USD231 Mio.), unterstützt durch jüngste Akquisitionen, steigende
Rohstoffpreise und eine Verlagerung des Produktmixes hin zu höherwertigem
Öl. Das bereinigte EBITDA stieg um 142% auf USD280 Mio. (Q2/24: USD116
Mio.). Das bereinigte EBITDA für das zweite Quartal 2025 enthielt Gewinne in
Höhe von USD62 Mio. aus der Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft
gehörenden Vermögenswerten und Pachtverträgen (zweites Quartal 2024: USD6
Mio.). Die Veräußerungsgewinne im zweiten Quartal 2025 waren die höchsten,
die DEC jemals verbucht hat. Wir gehen jedoch davon aus, dass der Wert der
unerschlossenen Flächen des Unternehmens allein im Nordwesten von Oklahoma
auch nach diesen Transaktionen noch über USD800 Mio. liegt. Ohne die
Veräußerungsgewinne lag die bereinigte EBITDA-Marge bei 52% (Q2/24: 48%),
was dem langjährigen Durchschnitt dieser Kennzahl von ca. 50% entspricht.
Dies deutet darauf hin, dass sich die Übernahme von Maverick (die im März
abgeschlossen wurde und ca. 30% des Volumens im Q2/25 ausmachte) gut
eingependelt hat. Ein weiterer positiver Aspekt von Maverick ist, dass das
Management die Prognose für die annualisierten Synergien aus der Übernahme
von USD50 Mio. auf USD60 Mio. revidiert hat. Darüber hinaus verfügt die mit
Maverick erworbene Joint-Venture-Partnerschaft in Oklahoma über erhebliche
Möglichkeiten zur Ausweitung ihrer Produktion. Wie das Management in der
Ergebnispräsentation erklärte, deutet dies auf erhebliche Möglichkeiten hin,
die derzeitige jährliche Rückgangsrate der Unternehmensproduktion von 10%
auszugleichen. DEC wird mit einem Abschlag von 28% gegenüber seiner
Vergleichsgruppe auf Basis des für 2025 erwarteten EV/bereinigten EBITDA
gehandelt, verfügt jedoch über eine überlegene Wachstumsbilanz. Bei
Anwendung eines Multiplikators von 4,8x auf unsere bereinigte
EBITDA-Prognose für 2025 (ein Abschlag von 20% gegenüber den Mitbewerbern
aufgrund ihrer höheren Marktkapitalisierung) ergibt sich für DEC eine
Bewertung pro Aktie von GBp1.475. Wir setzen ein neues Kursziel von GBp1.500
fest. Aufgrund der Multiplikatorkompression im Sektor liegt unser neues
Kursziel 21% unter dem Kursziel von GBp1.900 in unserer letzten Studie vom
3. Juli 2025, bietet aber immer noch ein Aufwärtspotenzial von 34%. Wir
behalten unsere Kaufempfehlung bei.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=df17009c7431897b5088c0bc4818e546

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com

