Villeroy erwart Höhepunkt der EZB-Zinsen im Sommer - Kein "Fetischismus"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau erwartet nach eigenen Angaben, dass die Zinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) im Sommer ihren höchsten Stand erreichen werden.

"Es wäre erstrebenswert, den richtigen 'Abschluss-Zins' bis zum kommenden Sommer zu erreichen", sagte er in einer am Donnerstag veröffentlichten Neujahrsansprache. Es sei jedoch zu früh, um zu sagen, in welcher Höhe. "Wir müssen pragmatisch sein und uns von den vorliegenden Daten, einschließlich der Kern-Inflation, leiten lassen, ohne einen Fetischismus für allzu mechanische Erhöhungen." Die EZB hatte zuletzt beschlossen, bei ihrem Zinserhöhungskurs den Fuß etwas vom Gas zu nehmen. Der Leitzins liegt bei 2,50 Prozent.

(Bericht von Leigh Thomas; Geschrieben von Scot W. Stevenson; Redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)