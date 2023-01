SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SoftwareOne stellt neue Marke vor, die den Wandel des Unternehmens widerspiegelt



09.01.2023 / 07:15 CET/CEST



Medienmitteilung SoftwareOne stellt neue Marke vor, die den Wandel des Unternehmens widerspiegelt Stans, Schweiz I 9. Januar 2023 – SoftwareOne Holding AG, ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, stellt heute einen neuen Markenauftritt sowie eine neue Marktpositionierung vor, die den Wandel des Unternehmens in den letzten fünf Jahren widerspiegeln. In dieser Zeitspanne hat sich SoftwareOne von einem Vertriebspartner von Lizenzen zu einem globalen Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen entwickelt. SoftwareOne hilft Unternehmen dabei, den Wert von Technologie zu maximieren. Das Rebranding wird in den kommenden Monaten in allen 90 Märkten von SoftwareOne eingeführt. Seit 2018 hat SoftwareOne sein Professional- und Managed Services Portfolio sowohl organisch als auch durch Akquisitionen erweitert, über 5'500 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt und seine Grösse verdreifacht. Heute bietet das Unternehmen Cloud- und Anwendungsdienste, SAP-Services, digitale Arbeitsplätze, Sicherheitsdienstleistungen und FinOps sowie kommerzielle Softwareangebote wie IT Asset Management (ITAM), Software Sourcing und Software Publisher Advisory an. Darüber hinaus verfügt SoftwareOne über tiefe Branchen-Expertise in den Bereichen Bauwesen, Finanzen und staatliche und gemeinnützige Organisationen. «Unsere neue Marke ist Ausdruck des All-in-One-Anbieters, zu dem wir uns entwickelt haben,» sagte Dieter Schlosser, CEO von SoftwareOne. «Denn wie Unternehmen Software kaufen und verwalten hat sich in den letzten Jahren verändert, angetrieben durch den Übergang zur Cloud und dem Everything-as-a-Service-Modell. Auf der Grundlage unserer jahrzehntelangen Erfahrung mit Software-Ökosystemen und Lizenzierung haben wir ein ganzheitliches Angebot und ein herausragendes Expertenteam aufgebaut, das technologische und digitale Lösungen in der Cloud bereitstellt.» Das Rebranding umfasst auch die Einführung eines neuen, markanten schwarz-weiss Logos, in dem die Wörter «Software» und «One» eingebettet sind. Dies unterstreicht, dass SoftwareOne für seine Kunden die benötigten kommerziellen (Software-) und technologischen Kompetenzen, Datenerkenntnisse in Kombination mit Expertenwissen und eine globale und lokale Marktpräsenz aus einer Hand bietet. Während das Rebranding bereits heute auf der globalen Website des Unternehmens zu sehen ist, werden alle weiteren Schnittstellen, einschliesslich der Websites und Niederlassungen in den einzelnen Ländern, schrittweise das Rebranding bekommen, um einen reibungslosen Übergang in allen 90 Märkten zu gewährleisten. «Wir haben uns in der Vergangenheit stets bescheiden darüber geäussert, dass SoftwareOne die Art und Weise, wie die Welt Cloud-Lösungen kauft, baut und betreibt, neu definiert. Jetzt ist es an der Zeit, diese Tatsache zu feiern. Nach intensiven Überlegungen haben wir eine klare Marktpositionierung, ein überarbeitetes Angebotsportfolio und eine spannende, neue visuelle Identität entwickelt,» erklärte Susanna Parry-Hoey, Chief Marketing Officer von SoftwareOne. «Von neutraler Beratung über die vollständige Implementierung bis hin zu Managed Services können sich unsere Kunden genau das heraussuchen, was sie brauchen. 