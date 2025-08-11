EQS-CMS: freenet AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: freenet AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 – 10. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 – 10. Zwischenmeldung

Die freenet AG hat den durch Bekanntmachung vom 3. Juni 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 eingeleiteten Aktienrückkauf am 4. Juni 2025 begonnen (Aktienrückkaufprogramm 2025).

Im Zeitraum vom 4. August 2025 bis 8. August 2025 wurden insgesamt 68.431 Aktien (ISIN DE000A0Z2ZZ5) zurückerworben.

Der Rückkauf erfolgte über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse unter Führung eines Kreditinstituts, das seine Entscheidungen über den genauen Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien innerhalb von der freenet AG vorgegebener Zeiträume unabhängig und unbeeinflusst von der freenet AG trifft.

Im Zeitraum vom 4. August 2025 8. August 2025 betrugen die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag:

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 4. Juni 2025 bis einschließlich 8. August 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.394.729 Stück.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der freenet AG unter der Rubrik Investor Relations veröffentlicht (fn.de/aktienrueckkauf).

