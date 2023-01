Direkt zum Video auf YouTube

Nach einem sehr dynamischen Jahresstart nehmen die Käufer sich heute etwas zurück. Kein Wunder, stehen am Donnerstag doch die wichtigen CPI Daten in den USA an.

Derweil legten die Aktien der Shop Apotheke zuletzt deutlich zu, Rheinmetall meldet gute vorläufige Zahlen und BMW erhöht den Absatz von Elektroautos dynamisch.

