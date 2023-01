Nasdaq100 - Ende des Supergaus möglich

Head of Trading bei GodmodeTrader.de · @weygand_gmt

Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 11.397,69 Pkt (Nasdaq)

Steigender US-Dollar, steigende US-Renditen, als Folge der restriktiven US-Geldpolitik haben Risk Assets wie Technologieaktien oder Kryptowährungen in 2022 stark zugesetzt. Der Nasdaq100 hat in 2022 über 30 % seines Wertes eingebüßt. Schaut man auf Einzeltitel sieht man da sogar Preisabschläge in der Größenordnung von über 80 %.

Die Abwärtskorrekturlawine trifft seit Oktober vergangenen Jahres auf die langfristige (schwarz gestrichelt dargestellte) Abwärtstrendlinie auf. Seit Oktober läuft ein charttechnisch relevanter Versuch einer Stabilisierung. Bisher ist noch kein echtes Bodenmusterfraktal erkennbar. Ich halte aufgrund der sich verändernden Makrosituation eine Bodenbildung aber für möglich. Ich werde euch diesbzgl. hier auf dem Laufenden halten.

Ich wünsche euch ein gutes, ein richtiges gutes Jahr 2023.

