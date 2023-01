^ Original-Research: Clean Logistics SE - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Clean Logistics SE Unternehmen: Clean Logistics SE ISIN: DE000A1YDAZ7 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 12.01.2023 Kursziel: 4,10 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Clean Logistics SE (ISIN: DE000A1YDAZ7) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 19,00 auf EUR 4,10. Zusammenfassung: Am 21. Dezember 2022 gab Clean Logistics (CL) bekannt, dass sich das Unternehmen in einer schwierigen finanziellen Situation befindet, die kurzfristig Schritte zur Sicherung der Überlebensfähigkeit der Gesellschaft erfordert. CL hat daher eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Aktionäre durch Ausgabe von bis zu 2,7 Mio. neuen Aktien beschlossen. Der Bezugspreis beträgt EUR1,80 je Aktie. Die Maßnahme würde damit Mittel in Höhe von bis zu EUR4,9 Mio. einbringen. Große Aktionäre der Gesellschaft haben ihre Bereitschaft erklärt, sich an der Kapitalerhöhung zu beteiligen. Zudem haben Gläubiger der Gesellschaft signalisiert, dass sie über einen Debt-to-Equity Swap nachdenken. Ende Dezember legte Dirk Lehmann, bisher Vorsitzender des Verwaltungsrats und einer der beiden Gründer von Clean Logistics, sein Verwaltungsratsmandat nieder. Dirk Lehmann war Eigentümer der zu 75% von CL übernommenen E-Cap Mobility. Bereits Anfang Dezember hatte CFO Jürgen Akkermann sein Amt als Mitglied des Verwaltungsrats und geschäftsführender Direktor niedergelegt. Herr Akkermann war erst im September 2022 ernannt worden. Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung hat CL den im Juli übernommenen niederländischen Lkw-Hersteller GINAF wieder verkauft. Mit dieser Maßnahme werden Darlehensverpflichtungen reduziert und Mittelzuflüsse realisiert, insgesamt in einem mittleren einstelligen Millionenbereich. Darüber hinaus ist geplant, die angestrebte Serienfertigung von emissionsfreien Lkw über einen strategischen Partner durch den vermehrten Einsatz von Lohnfertigung umzusetzen. Wir haben unsere Umsatzschätzungen für 2022 und die Folgejahre deutlich gesenkt und unsere WACC-Schätzung angesichts des gestiegenen Unternehmensrisikos erhöht. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR4,10 (bisher: EUR19,00). Wir halten die geplante Kapitalerhöhung zu einem Emissionspreis von EUR1,80 pro Aktie für eine attraktive Opportunität für risikoaffine Investoren. Unsere Empfehlung bleibt Hinzufügen. First Berlin Equity Research has published a research update on Clean Logistics SE (ISIN: DE000A1YDAZ7). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and decreased the price target from EUR 19.00 to EUR 4.10. Abstract: On 21 December 2022, Clean Logistics (CL) announced that the company is in a difficult financial situation that requires short-term action to ensure the company's viability. CL has therefore resolved to carry out a capital increase with subscription rights for shareholders by issuing up to 2.7 million new shares. The subscription price is EUR1.80 per share. The proceeds would thus be up to EUR4.9m. The company's major shareholders have declared their willingness to participate. In addition, the company's creditors have signalled that they are considering a debt-to-equity swap. At the end of December, Dirk Lehmann, previously Chairman of the Board of Directors and one of the two founders of Clean Logistics, resigned from the Board. Dirk Lehmann was the owner of E-Cap Mobility, in which CL acquired 75%. CFO Jürgen Akkermann had already resigned as a member of the Board of Directors and Managing Director at the beginning of December. Mr. Akkermann had only been appointed in September 2022. As part of a strategic realignment, CL has resold the Dutch truck manufacturer GINAF, which it acquired in July. This measure will reduce loan commitments and generate cash in the mid single-digit million euro range. In addition, CL now intends to implement the planned series production of zero-emission trucks via a strategic partner by increasing the use of contract manufacturing. We have significantly lowered our sales estimates for 2022 and subsequent years and increased our WACC estimate in view of the increased business risk. An updated DCF model yields a new price target of EUR4.1 (previously: EUR19.0). We see the planned capital increase at an issue price of EUR1.80 per share as an attractive opportunity for investors prepared to assume a certain degree of risk. Our recommendation remains Add. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26243.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °