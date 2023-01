Insider - Nissan prüft Renault-Vorschlag zu Urheberrechten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tokio/Paris (Reuters) - In die stockenden Verhandlungen von Renault und Nissan über die Neuordnung ihrer Partnerschaft kommt Insidern zufolge Bewegung: Ein hochrangiger Ausschuss von Nissan werde sich in der kommenden Woche mit einem Vorschlag von Renault zur Absicherung von Rechten der Japaner an geistigem Eigentum befassen, sagten zwei Personen mit Kenntnis des Vorgangs am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.

Bedenken von Nissan über Urheberrechtsfragen sind ein kritischer Punkt in den Verhandlungen, den Insidern zufolge aber nicht die einzige noch offene Frage. Mit der Neuordnung will Renault Nissan zu einer Investition in das Elektroauto-Geschäft bewegen, das aus dem französischen Konzern ausgegliedert werden soll. Nissan wiederum strebt danach, dass Renault seinen Anteil von derzeit 43 Prozent an dem japanischen Autobauer reduziert.

(Bericht von Maki Shiraki, David Dolan, Gilles Guillaume, geschrieben von Ilona Wissenbach. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)