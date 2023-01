MCDONALD´S - Aktie strapaziert die Nerven der Bullen

McDonald's Corp. - WKN: 856958 - ISIN: US5801351017 - Kurs: 266,690 $ (NYSE)

Die McDonald´s-Aktie markierte am 10. November 2022 ihr aktuelles Allzeithoch bei 281,67 USD und befindet sich seitdem in einer Konsolidierung. Dabei schloss sie am 03. Januar 2022 das Aufwärtsgap vom 27. Oktober und testete das log. 38,% Retracement der Rally ab 03. Oktober. Ein kleiner Rückfall unter diese Unterstützungsbereich wurde schnell wettgemacht.

Anschließend bildete die Aktie einen kleinen Boden aus, den sie mit dem Ausbruch über 266,55 USD am 06. Januar vollendete. Zwar kam danach zu einem ersten Anstieg auf 269,95 USD, aber seitdem hängt der Wert in einer Seitwärtsbewegung oberhalb von 266,55 USD fest. Gestern im späten Handel kam es sogar zu einem kleinen Rückfall darunter, der aber schnell wieder wettgemacht wurde.

Jetzt gilt es

Die McDonald´s-Aktie hat den Buy-Trigger bei 266,55 USD zuletzt ausführlich von oben getestet. Wenn dieser noch Wirkung entfalten soll, dann müsste die Aktie jetzt zu einer neuen Rally ansetzen. Diese könnte zunächst zu einem Anstieg an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch führen. Und falls der Ausbruch darüber gelänge, wäre sogar Platz in Richtung 320 USD.

Fällt der Wert aber mit einem Stundenschlusskurs unter 266,55 USD gerät das ganze bullische Szenario in Gefahr. In diesem Fall könnte es kurzfristig zu Abgaben bis 260,94-259,51 USD. Und ob dieser Bereich dann Halt böte, ist alles andere als klar.

Fazit: Die Bullen haben sich in den letzten Tagen viel Zeit gelassen. Jetzt sind sie unter Druck und müssen sich beweisen.

