WORKDAY - Cloud-Aktie auf dem Sprung

Workday Inc. - WKN: A1J39P - ISIN: US98138H1014 - Kurs: 167,150 $ (Nasdaq)

Die Aktie des Spezialisten für cloudbasierte Softwarelösungen für das Finanz- und Personalwesen, Workday, spulte die Ende November eingezeichneten Aufwärtspfeile im Chart sehr gut ab. Allerdings erwies sich der Ausbruch über den gleitenden Durchschnitt EMA200 als nicht nachhaltig.

Das Papier rutschte bereits im Dezember 2022 wieder nach unten und eröffnete das Jahr 2023 ebenfalls schwach. Doch inzwischen scheint sich der Verkaufsdruck gelegt zu haben. Am Freitag legte die Aktie solide zu und klopft nun am kurzfristigen Abwärtstrend an.

Bei einem Ausbruch darüber käme einmal mehr der EMA200 ins Spiel. Kann der Wert auch diesen gleitenden Durchschnitt zurückerobern, wäre der Weg frei bis zum Hoch bei 184,50 USD. Wiederum darüber könnte die Rally sich auf 205,90 und 217,60 USD ausdehnen, wo auch wichtige mittelfristige Widerstände auf die Käufer warten.

Absicherungen könnten bereits unter dem Jahrestief bei 157,85 USD erfolgen. Wiederum darunter käme der Support bei 151,06 USD bzwe. der Gap-Close bei 145,82 USD ins Spiel.

Bewertung wieder im Rahmen

Fundamental scheint das Papier inzwischen wieder einigermaßen vernünftig bewertet zu sein. Der Markt erwartet für das im Februar startende neue Geschäftsjahr 2023/24 ein Gewinnwachstum von 32 %, 2024/25 sollen es 25 % sein. Dem stehen KGVs von 36 und 29 gegenüber. Damit errechnet sich für beide Jahre ein PEG von 1,1. Die KCVs für diese beiden Perioden liegen aktull bei 27 und 21. Die Kurs-Umsatz-Verhältnisse betragen 5,9 und 5,0.

Fazit: Die Aktie von Workday wird charttechnisch auf eine Startrampe geschoben. Nun wäre es aber auch wichtig, dass der Start der Rakete nicht misslingt. Mit engen Absicherungen können sich Anleger vor einem potenziellen Fehlstart schützen.

Jahr 2022/23e* 2023/24e* 2024/25e* Umsatz in Mrd. USD 6,20 7,26 8,56 Ergebnis je Aktie in USD 3,54 4,68 5,85 Gewinnwachstum 32,20 % 25,00 % KGV 47 36 29 KUV 6,9 5,9 5,0 PEG 1,1 1,1 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Workday-Aktie

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)