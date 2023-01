EQS-News: Kapsch TrafficCom schließt Verkauf der Geschäftsaktivitäten in Spanien im Bereich öffentlicher Verkehr ab.

EQS-News: Kapsch TrafficCom AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Verkauf

Kapsch TrafficCom schließt Verkauf der Geschäftsaktivitäten in Spanien im Bereich öffentlicher Verkehr ab.



Kapsch TrafficCom schließt Verkauf der Geschäftsaktivitäten in Spanien im Bereich öffentlicher Verkehr ab. Wie bereits am 29. August 2022 veröffentlicht, vereinbarte Kapsch TrafficCom den Verkauf des spanischen Geschäftsbereiches öffentlicher Verkehr, gebündelt in der Konzerngesellschaft „Arce Mobility Solutions“, an das Technologieunternehmen Kontron. Die Transaktion erfolgte vorbehaltlich behördlicher Freigaben und wurde nun abgeschlossen. Der Kaufpreis entspricht den Erwartungen des Managements und beträgt EUR 7,6 Mio. Kapsch TrafficCom erzielt daraus einen sonstigen betrieblichen Ertrag von EUR 5,8 Mio., der im Ergebnis zum dritten Quartal 2022/23 enthalten sein wird. Die Details zu den Ergebnissen der ersten drei Quartale 2022/23 werden am 22. Februar 2023 veröffentlicht.

Kapsch TrafficCom ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Mautdienstleistungen, Verkehrsmanagement und Demand Management tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei. Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen. Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschafteten 4.220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund EUR 520 Mio. Pressekontakte:



