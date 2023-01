EQS-Adhoc: bet-at-home.com AG: bet-at-home.com AG gibt vorläufige und ungeprüfte Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2022 bekannt

EQS-Ad-hoc: bet-at-home.com AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

19.01.2023 / 17:25 CET/CEST

AD-HOC INFORMATION VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION GEMÄSS ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 bet-at-home.com AG gibt vorläufige und ungeprüfte Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2022 bekannt Düsseldorf, 19. Januar 2023. Aus den vorläufigen und ungeprüften Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2022 geht hervor, dass die bisherigen EBITDA-Erwartungen in der Bandbreite von -2 Mio. EUR und -4,5 Mio. EUR übertroffen wurden. Das EBITDA wird in Höhe von -0,9 Mio. EUR erwartet (alle Angaben einschließlich des negativen EBITDA des aufgegebenen Geschäftsbereichs in Höhe von -1,7 Mio. EUR für den Zeitraum Januar bis April 2022). Der konsolidierte Brutto-Wett- und Gamingertrag ("GGR") wird für das Geschäftsjahr 2022 voraussichtlich näher an der oberen Grenze innerhalb der prognostizierten Bandbreite von 52 und 54 Mio. EUR liegen, was auf einen positiven Effekt der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 im Bereich Sportwetten zurückzuführen ist. Sämtliche Zahlenangaben in dieser Mitteilung sind vorläufig und ungeprüft. Über bet-at-home.com Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming tätig. Mit 5,5 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen zu den populärsten Glücksspielanbietern der Europäischen Union. bet-at-home verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Online-Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming. bet-at-home ist für sämtliche Konzerngesellschaften in Deutschland, Österreich und Malta nach ISO/IEC 27001:2013 zertifiziert. Kontakt Investor Relations +49 211 545 598 77 ir@bet-at-home.com www.bet-at-home.ag 19.01.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

