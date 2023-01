ETSY - Kaufwelle möglich

Etsy Inc. - WKN: A14P98 - ISIN: US29786A1060 - Kurs: 128,970 $ (Nasdaq)

Die Etsy-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 67,01 USD aus dem Juni 2022 in einer Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie in mehreren Kaufwellen am 05. Dezember 2022 auf ein Hoch bei 142,53 USD. Danach kam es zu einer tiefen Konsolidierung, die erst im Bereich der Unterstützung bei 111,83 USD stoppte.

Am 11. Januar kam es zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit Dezember. Diesen Ausbruch nutzte der Wert aber bisher nicht zu einer weiteren Rally. Es kam mehr oder wenig direkt zu einem Pullback an den gebrochenen Trend. Dabei setzte die Aktie gestern auf den Unterstützungsbereich zwischen 127,99 USD und 125,49 USD auf.

Neue Kaufwelle?

Die Etsy-Aktie hat an dieser Stelle die erste Chance, den Pullback der letzten Tage abzuschließen und eine neue Rally zu starten. Diese könnte zu Gewinnen bis ca. 154,88-160,17 USD führen. Solange die Aktie über 120,82 USD und damit über dem log. 61,8 % Retracement der letzten kleinen Rally notiert, kann sie noch mehrere Chancen bekommen, diesen Pullback zu beenden.

Kritisch für die Bullen wäre ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 120,82 USD. Denn dann käme auch die Unterstützung bei 111,83 USD unter Druck. Und ein Rückfall unter diese Marke würde auf weitere Abgaben gen 93 EUR hindeuten.

Fazit: Das Chartbild der Etsy-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Weitere Kursgewinne sind möglich. Im Idealfall startet die Rally sofort. Aber die Bullen haben noch Spielraum.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)