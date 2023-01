Quartalszahlen Q4/22 Dow verfehlt die Erwartungen

Dow Inc. legte als einer der größten Chemiekonzerne der Welt um 12:00 Uhr deutscher Zeit seine Quartalszahlen vor. Doch waren die Ergebnisse so schlecht, wie es die Erwartungen vermuten ließen?

Niedrige Erwartungshaltung

Grundsätzlich war 2022 kein gutes Jahr für die Chemiebranche aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise und wachsenden Energiekosten. Dementsprechend erwarteten auch die Analysten für die Quartalszahlen von Dow ein Rückgang der EPS um 73 Prozent und einen Umsatzrückgang um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

So drückte es beispielsweise die Bank of America in ihrem Update zu Dow so aus:

Wir liegen immer noch unter dem Sell-Side-Konsens für DOW im Jahr 2023 und sind angesichts einer Vielzahl negativer Vorankündigungen von Konkurrenten besorgt über den Ergebnisbericht für das 4. Quartal

Erwartungen nicht erfüllt

Doch auch wenn die Erwartungen schon deutlich nach unten geschraubt worden waren, konnte Dow trotzdem keine Zahlen im Rahmen des Analsytenkonsens melden. Bei den EPS verpasste man um 11 Cent und beim Umsatz um 190 Millionen US-Dollar.

Kennzahl Gemeldet Erwartet EPS (in US-Dollar) 0,46 0,57 Umsatz (in US-Dollar) 11,86 Milliarden 12,05 Milliarden

Zum einen schienen die Rohstoffpreise das Unternehmen noch einmal deutlich stärker zu belasten, aber auch Währungseffekte waren laut Management Teil der Ursache für die schlechten Ergebnisse.

Bisher reagierte die Aktie von Dow im vorbörslichen Handel noch nicht auf die Ergebnisse. Vermutlich wird hier erst ein höheres Handelsvolumen, sowie die Erkenntnisse des Ausblicks und des Analystencalls um 14:00 Uhr deutscher Zeit abgewartet, bis die Börse die Ergebnisse belohnt oder abstraft.