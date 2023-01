AKTIE IM FOKUS: Commerzbank stark nach Eckdaten - Barclays setzt auf Banken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach operativ schwarzen Zahlen für 2022 haben Papiere der Commerzbank im Rally im wackeligen Marktumfeld am Montag zunächst fortgesetzt. Die Aktien der Frankfurter gewannen 2,8 Prozent und bauten das Plus im noch jungen Jahr auf 17,5 Prozent aus. Auf dem höchsten Niveau seit Mai 2018 ging ihnen zuletzt aber etwas die Luft aus.

Experte Chris Hallam von Goldman Sachs sah das vorläufige Vorsteuerergebnis zwar leicht unter den Erwartungen. Mit Blick auf den nach neun Monaten bereits erreichten Überschuss dürfte die Bank im Gesamtjahr ihr Ziel von mehr als einer Milliarde Euro aber komfortabel erreicht haben, so Hallam. Bei der Vorlage der endgültigen Bilanz Mitte Februar werde es vor allem noch um die Qualität der Ergebnisse gehen.

Die Bankenbranche hält sich am Montag insgesamt besser als der Gesamtmarkt. Die Strategen der Investmentbank Barclays setzen angesichts besserer gesamtwirtschaftlicher Aussichten und noch länger höherer Zinsen mit "Overweight" auf den Sektor. Er sei "schnell, aber nicht zu weit" hochgelaufen, schrieben die Strategen um Emmanuel Cau.

Die Commerzbank hatte am Morgen vorläufige Zahlen veröffentlicht, um zu zeigen, dass sie nun zwei Jahre in Folge ein positives operatives Ergebnis (Ebitda) erreicht hat. Das könnte ihr eine gute Position im Rennen und den Aufstieg in den Dax geben, den Linde bald verlassen wird./ag/mis