BASF - Kaufwelle lässt auf sich warten

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 52,370 € (XETRA)

Die BASF-Aktie fiel am 28. September auf ein Tief bei 37,90 EUR und damit fast auf das Tief aus dem März 2020 zurück. Dort startete eine steile Rally, welche die Aktie am 14. November auf ein Hoch bei 51,80 EUR führte.

Nach einem Rücksetzer auf 45,01 EUR durchbrach der Wert am 06. Januar 2023 den Widerstandsbereich um 51,80 EUR. Dieser Ausbruch löst bisher aber keine weiteren Impulse aus. Die Aktie läuft seitdem in einer engen Range seitwärts, behauptet sich aber abgesehen von ganz kurzen Rückfällen über 51,80 EUR.

Kaufwelle möglich

Das Chartbild der BASF-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen in Richtung 56,06 EUR und später an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei aktuell 63,31 EUR ansteigen. Allerdings fehlt bisher der Startschuss für eine solche Rally.

Und solange dieser Startschuss fehlt, ist die Gefahr eines stabilen Rückfalls unter 51,80 EUR relativ hoch. Ein solcher Rückfall könnte zu Abgaben in Richtung des EMA 200 bei aktuell 48,86 EUR oder sogar in Richtung 45,01 EUR führen.

Fazit: Die BASF-Aktie steht auf dem Sprung zu einer weiteren Rally. Aber noch fehlt der Auslöser.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)