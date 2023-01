IRW-News: Verses Technologies Inc.: VERSES wird von 686 Technical Apparel mit Leistungsoptimierung für seine Lieferkette beauftragt

IRW-PRESS: Verses Technologies Inc.: VERSES wird von 686 Technical Apparel mit Leistungsoptimierung für seine Lieferkette beauftragt

Der Marktführer für KI der nächsten Generation versorgt Firma 686 Technical Apparel über das von VERSES entwickelte Spatial Web für Lieferketten für Unternehmen mit Logistikkompetenz

Vancouver, British Columbia - (30. Januar 2023) / IRW-PRESS / - VERSES Technologies Inc. (NEO:VERS) (OTCQX:VRSSF) (VERSES' oder das Unternehmen) - ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die nächste Generation von Systemen der künstlichen Intelligenz (KI) spezialisiert hat, und der Entwickler von KOSM, dem weltweit ersten Netzwerk-Betriebssystem, das verteilte Intelligenz (Distributed Intelligence/DI) ermöglicht - hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen von der Firma 686 Technical Apparel ausgewählt und beauftragt wurde, den Produktflow im Vertriebszentrum der Firma zu optimieren.

Wir freuen uns, wenn wir die Firma 686 dabei unterstützen können, die Dynamik der betrieblichen Abläufe in ihrem Lager besser zu verstehen und zu optimieren, erklärt James Hendrickson, President und Geschäftsführer von VERSES Enterprise. Ich bin schon lange ein Fan der Marke 686 und es ist mir daher ein Vergnügen, einen entsprechenden Beitrag zur internen Logistik dieser Firma leisten zu können.

KOSM verfügt über eine Reihe von Diensten und Werkzeugen zur Modellierung eines Standorts und seiner Betriebsabläufe, mit denen entsprechende Daten generiert und daraus Empfehlungen abgeleitet werden. Die mobile App VERSES WAYFINDER dient den Mitarbeitern als Orientierungshilfe bei der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen. Das Ergebnis? Eine deutlich bessere Kommissionierleistung, weniger Fehler, eine raschere Einarbeitung neuer Mitarbeiter sowie optimierte Warenplatzierungen und Warenflüsse.

Wir von 686 haben uns für eine Zusammenarbeit mit VERSES entschieden, weil wir erkannt haben, dass wir bei der Optimierung unserer Bestandsverwaltung und unseres Vertriebs von der KI-Technologie dieses Unternehmens profitieren, meint Dave Richards, der bei 686 als Director of Operations verantwortlich zeichnet. Outdoor-Bekleidung ist unsere Lebensgrundlage, und wir sind zuversichtlich, dass wir dank der Zusammenarbeit mit VERSES den Prozess der Belieferung unserer treuen Kunden mit den entsprechenden Produkten weiter optimieren können.

Über 686 Technical Apparel

686 wurde in der Stadt geboren und ist in den Bergen aufgewachsen. Mit unseren innovativen Produkten wirst du jeden Gipfel und jeden Höhepunkt erreichen. 686 unterstützt Menschen auf der ganzen Welt dabei, ihren ganz persönlichen Gipfel oder Höhepunkt zu erklimmen und ist eine mit dem Climate Neutral-Gütesiegel ausgezeichnete Marke. Nähere Informationen finden Sie online oder in unserem Instagram-Account.

Über VERSES

VERSES ist ein Unternehmen für kognitives Computing, das auf die nächste Generation der künstlichen Intelligenz spezialisiert ist. Das Vorzeigeprodukt von VERSES, KOSM, wurde den natürlichen Systemen und Designgrundsätzen des menschlichen Gehirns und der menschlichen Erfahrung nachempfunden und ist ein Netzwerk-Betriebssystem, das verteilte Intelligenz (Distributed Intelligence/DI) ermöglicht. KOSM basiert auf offenen Standards und fügt Daten aus den verschiedensten Bereichen zu einem universellen Kontext zusammen, der die vertrauenswürdige Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI sowohl in digitalen als auch physischen Welten fördert. Unsere Vision: Eine intelligentere Welt, in der sich das menschliche Potenzial durch von der Natur inspirierte Innovationen optimal entfaltet. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter VERSES, LinkedIn und Twitter.

