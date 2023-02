BBVA erzielt Rekordgewinn und wird die Dividende erhöhen

Die spanische Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ISIN: ES0113211835) will für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 43 Cent je Aktie ausschütten. Dies ist eine Steigerung um 39 Prozent. Im Oktober 2022 wurde bereits eine Zwischendividende in Höhe von 12 Cent bezahlt. Die Schlussdividende über 31 Cent soll im April ausbezahlt werden, wie BBVA am Mittwoch mitteilte.

Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 6,61 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von knapp 6,50 Prozent. BBVA gab auch den Rückkauf eigener Aktien im Volumen von 422 Mio. Euro bekannt. Insgesamt werden damit 3,02 Mrd. Euro an die Aktionäre ausgeschüttet.

Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete BBVA einen Ertrag von 6,42 Mrd. Euro, dies sind 38 Prozent mehr als im Vorjahr und ist der höchste Gewinn der Firmengeschichte. Im vierten Quartal 2022 kletterte der Ertrag um 30 Prozent auf 1,58 Mrd. Euro. Knapp 57 Prozent (4,18 Mrd. Euro) des Gesamtertrags im Jahr 2022 stammt aus Mexiko und 23 Prozent aus Spanien (1,68 Mrd. Euro).

Die BBVA wurde 1857 gegründet und beschäftigt über 115.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist die zweitgrößte Bank in Spanien. Weltweit gibt es rund 6.000 Filialen und über 29.000 Geldautomaten.

Redaktion MyDividends.de