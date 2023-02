Harter Wettbewerb setzt T-Mobile US zu

Die Telekom-Tochter T-Mobile US bekommt den scharfen Wettbewerb auf dem amerikanischen Markt zu spüren.

Zwar stieg die Zahl der Neu-Vertragskunden im vierten Quartal um 927.000 gestiegen, wie die Tochter der Deutschen Telekom am Mittwoch mitteilte. Doch der Umsatz schrumpfte um 2,5 Prozent und blieb mit 20,27 Milliarden Dollar hinter der Markterwartung von 20,6 Milliarden Dollar zurück. Der bereinigten Betriebsgewinn (Ebitda) legte im vierten Quartal um rund acht Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar zu.

Die US-Tochter hat sich wiederholt als Wachstumstreiber für den Bonner Konzern erwiesen und ihre Prognosen zuletzt zwei Mal in Folge angehoben. Doch T-Mobile US spürt die Konkurrenz durch die größeren Rivalen AT&T und Verizon, die Kunden mit hohen Rabatten locken. Dies brockte T-Mobile eine monatliche Abwanderungsrate von 0,92 Prozent ein, eine der höchsten der Branche. Die beiden Konkurrenten kommen auf Werte von 0,84 beziehungsweise 0,89 Prozent.

Auf dieser Basis äußerte sich T-Mobile zurückhaltend über das Kundenwachstum. 2023 würden voraussichtlich fünf bis 5,5 Millionen Nutzer hinzukommen, nach einem Plus von 6,4 Millionen im Vorjahr. Analysten ließen sich von diesem Ausblick aber nicht aus der Ruhe bringen. Das Unternehmen starte meist konservativ in ein Jahr und hebe die Prognosen in den darauffolgenden Monaten sukzessive an. Den um die Einnahmen aus dem auslaufenden Geräteleasing-Geschäft bereinigte Gewinn sieht T-Mobile bei 28,7 bis 29,2 Milliarden Dollar. Bezogen auf den Mittelwert sei dies ein Plus von zehn Prozent.

Unabhängig davon lieferte der Mobilfunker zunächst keine neuen Informationen zu den finanziellen Folgen des jüngsten Datenlecks. Hacker hatten persönliche Daten von möglicherweise 37 Millionen Kunden erbeutet. Vor etwa zwei Jahren hatten Diebe Informationen über schätzungsweise 76,6 Millionen Kunden gestohlen. Das Unternehmen musste daraufhin 350 Millionen Dollar Strafe zahlen und weitere 150 Millionen Dollar in verbesserte Cyber-Sicherheit investieren.