SNAP - Das gewohnte Bild

Das Social-Media-Unternehmen Snap hat gestern nach Börsenschluss einen Quartalsbericht vorgelegt, der bei den Aktionären einmal mehr für enttäuschte Gesichter sorgt. Von Wachstum ist jedenfalls nichts mehr zu sehen. Der Umsatz im vierten Quartal 2022 belief sich auf 1,30 Mrd. USD und stagnierte damit verglichen mit dem Vorjahr. Unterm Strich rutschte Snap wieder in die roten Zahlen und verbuchte einen Nettoverlust von 288 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum war noch ein Gewinn von 23 Mio. USD angefallen. Auch bei den Cashflows musste Snap reihenweise Rückgänge hinnehmen. Der operative Cashflow sank von 186 auf 125 Mio. USD, der Free Cashflow von 161 auf 78 Mio. USD.

Auf Gesamtjahressicht stieg der Umsatz von 4,12 auf 4,60 Mrd. USD. Der Verlust je Aktie weitete sich von 0,31 auf 0,89 USD aus. Auf Non-GAAP-Basis ging der Gewinn von 0,50 auf 0,17 USD zurück. Und es dürfte kaum besser werden. Denn das Management gab keine konkrete Prognose für das erste Quartal 2023 ab, bereits zum dritten Mal in Folge. Im Brief an die Investoren spricht Snap aber von einer "internen Prognose", die einen Umsatzrückgang von 2 bis 10 % vorsieht. Vom einstigen Wachstumsstar Snap ist inzwischen also nicht mehr viel übrig. Analysten erwarten bei Snap auch 2023 operativ tiefrote Zahlen. Das EBIT dürfte sich von -1,40 auf -0,96 Mrd. USD aber zumindest etwas verbessern.

Käufer halten dagegen

Kursstechnisch fällt auf, dass die Aktie nach dem 30 %-Crash im Herbst im Zuge der Präsentation des letzten Quartalsberichts nicht mehr weiter gefallen ist. Auch hat sich die Marktstimmung inzwischen aufgehellt. Für den Abschluss einer großen Bodenbildung reicht es aber dennoch nicht. Hierfür müsste der Wert den dominierenden Abwärtstrend und das Hoch bei 11,96 USD hinter sich lassen. Gelingt dies, wäre technisch Luft bis auf 16,55, eventuell auch in den Bereich um 20 USD. Kurse deutlich unter 7,89 USD würden den dominierenden Abwärtstrend dagegen bestätigen.

Fazit: Angesichts des Status Quo fragt man sich, wo die optimistischen Schätzungen der Analysten für die kommenden Jahre bei Snap herkommen. Meiner Ansicht nach sind diese viel zu optimistisch gewählt. Doch selbst wenn man diese für voll nehmen würde, wäre die Aktie kein Schnäppchen, erst recht nicht nach dem jüngsten Lauf.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 4,60 4,73 5,80 Ergebnis je Aktie in USD 0,17 0,27 0,55 Gewinnwachstum 58,82 % 103,70 % KGV 68 43 21 KUV 4,1 3,9 3,2 PEG 0,7 0,2 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Snap-Aktie (Wochenchart)

