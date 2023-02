Trading-Chance Nasdaq 100: Take The Money & Run!

Werbung

Seit Jahresbeginn hat der Nasdaq 100 bereits knapp 18 Prozent zugelegt. Eine immense Aufholjagd nach dem ungewohnt schwachen Jahr 2022. Aber auch eine Aufholjagd, die mit Blick auf die mehrheitlich schwachen Quartalsbilanzen der Index-Schwergewichte über das Ziel hinausgeschossen sein dürfte. Ein gutes Argument, um den Gewinn des von uns am 16. Januar vorgestellten Long-Trades mitzunehmen und wieder auf Short zu drehen.

Apple, Amazon, Alphabet, aber auch Starbucks und Meta Platforms haben in den vergangenen 48 Stunden enttäuschende Zahlen abgeliefert. Dass Meta dennoch durch die Decke ging, lag nicht am weit unter der Prognose liegenden Gewinn pro Aktie, sondern an dem gigantischen Aktien-Rückkaufprogramm, das den Wert der Aktie künstlich steigert. Und dass die Meta-Rallye die vorgenannten „3A“-Aktien im Vorfeld von deren Bilanzvorlage massiv mit nach oben riss, dürfte sich jetzt rächen, denn all diese Aktien gingen nachbörslich als Reaktion auf die Zahlen in die Knie.

Da ist bereits ein Best Case-Szenario eingepreist

Die ungewöhnlich weitreichende und schnelle Rallye des Nasdaq 100 basiert auf der Hoffnung, die US-Notenbank werde die Zins-Zügel schon bald wieder lockern, so dass die großen Tech-Unternehmen mit ihrem hohen Finanzierungsbedarf dann in Sachen Kreditkosten und Schuldendienst aufatmen können und zugleich die Verbraucher wieder kräftig zugreifen.

Aber bislang ist die US-Konjunktur nach unten unterwegs, im Dezember hat sich die Sinkgeschwindigkeit spürbar erhöht. Man könnte zu früh dran sein mit diesen Käufen, zumindest in dieser Größenordnung. Die negative Reaktion auf die zuletzt eingelaufenen Bilanzen deutet das an. Und wenn man sich Chart- und Markttechnik ansieht, wäre es absolut keine Überraschung, wenn wir jetzt eine nennenswerte Korrektur sähen, denn:

Kurzfristig äußerst heiß gelaufen

Dass der Nasdaq 100 am Mittwochabend aus seinem im Oktober etablierten Trendkanal nach oben ausgebrochen ist, soll und zwar angesichts der jüngsten Long-Positionierung vom 16.1. recht sein. Aber dieses „Overshooting“ hat zu einem markant überkauften markttechnischen Zustand geführt:

Quelle: marketmaker pp4

Wir sehen den RSI-Indikator, unten im Chart, erstmals seit November 2021 im überkauften Terrain. Und bedenkt man, dass die Basis dieser Super-Rallye bislang nicht Fakten sind, sondern Hoffnung, so ist es recht wahrscheinlich, dass sich diese Bullen-Party jetzt dem Ende zuneigt, sprich die Luft nach oben, sollte sie nicht jetzt bereits ausgegangen sein, nicht mehr weit reicht. Da die derzeit ca. 30 Prozent Gewinn des jüngsten Long-Trades mitzunehmen und auf Short zu drehen, erscheint damit sinnvoll.

Die Party geht dem Ende zu, die Short-Seite gewinnt wieder an Perspektive

Wir stellen Ihnen für einen Short-Trade auf den Nasdaq 100-Index ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 16.217,46 Punkten, woraus sich ein Hebel von 3,6 errechnet. Den Stop Loss würden wir bei 13.850 Punkten ansiedeln, das entspräche im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0930 einem Kurs von ca. 21,60 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf den Nasdaq 100 lautet UH33KX.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 13.721 Punkte, 15.265 Punkte

Unterstützungen: 12.300 Punkte, 12.166 Punkte, 11.968 Punkte, 10.671 Punkte, 10.441 Punkte

Knock-Out Zertifikat Short auf den Nasdaq 100-Index

Basiswert Nasdaq 100 Index WKN UH33KX ISIN DE000UH33KX0 Basispreis 16.217,46 Punkte K.O.-Schwelle 16.217,46 Punkte Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 3,6 Stop Loss Zertifikat 21,60 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.