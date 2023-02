Ex-Goldman-Sachs-Banker Schwartz führt Investor Carlyle

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Der US-Finanzinvestor Carlyle wird künftig von dem ehemaligen Goldman-Sachs-Manager Harvey Schwartz geführt.

Schwartz soll zum 15. Februar den Chefposten nach dem Rücktritt von Kewsong Lee im vergangenen August übernehmen, wie Carlyle am Montag mitteilte. Mitgründer und Interims-Chef Bill Conway bleibt als Co-Vorsitzender des Verwaltungsrats an Bord. Der 58-jährige Schwartz hatte Goldman Sachs 2018 nach mehr als 20 Jahren verlassen, nachdem der damalige Finanzvorstand bei der Suche nach einem Nachfolger für Vorstandschef Lloyd Blankfein übergangen worden war. Lee war bei Carlyle im Streit um einen neuen Vertrag überraschend gegangen.

Die Analysten von Jefferies bewerteten die Berufung von Schwartz als positiv. Er brauche aber wohl Zeit, bis seine strategische Handschrift sichtbar werde. Carlyle steht unter Druck zahlreicher Investoren, die der Beteiligungsgesellschaft vorwerfen, sie hinke der Konkurrenz in jüngster Zeit hinterher. Finanzinvestoren sitzen auf Milliarden an Kapital, das sie gewinnbringend in Unternehmen investieren müssen. Zugleich schmälern gesunkene Börsenbewertungen die Ertragschancen beim Ausstieg aus bestehenden Beteiligungen. In Deutschland hat Carlyle zuletzt unter anderem den Getriebehersteller Flender von Siemens gekauft und den Münchner Bahntechnik-Konzern Schaltbau von der Börse genommen.

