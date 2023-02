JENOPTIK - Das Momentum ist auf der Seite der Käufer

JENOPTIK AG - WKN: A2NB60 - ISIN: DE000A2NB601 - Kurs: 29,860 € (XETRA)

Mit dem Bruch der mittelfristigen, bis Januar 2022 zurückreichenden Abwärtstrendlinie verstetige sich im Oktober eine Erholungsbewegung bei der Jenoptik-Aktie und trieb den Kurs über den Widerstand bei 24,88 EUR an. In der Spitze erreichte man ein Hoch bei 28,30 EUR, das nach einer keilförmigen Korrektur im Januar ebenfalls überschritten wurde. Nach einer Pullbackphase wurden die Bullen am vorherigen Hoch bei 28,30 EUR wieder aktiv und sorgten am Donnerstag vergangener Woche mit einem steilen Anstieg für den nächsten Befreiungsschlag.

Steiler Anstieg eröffnet weiteres Kurspotenzial

Kurze Korrekturen bis 29,00 EUR würden die starke Kaufwelle jetzt nicht beeinträchtigen und könnten dort von den Käufern zum Einstieg genutzt werden. Bricht die Aktie dann auch über das frische Rallyhoch bei 30,54 EUR aus, wäre ein Anstieg bis 31,35 - 31,70 EUR die Folge. Hier sollte man sich auf eine weitere Konsolidierung einstellen.

Mittelfristig sind die Weichen bei der Jenoptik-Aktie aber weiter auf Kurse um 32,64 und 33,78 EUR gestellt, solange die 28,30-EUR-Marke nicht unterschritten wurde. Erst dann wäre eine längere Korrekturphase bis 26,00 EUR denkbar.

Jenoptik Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)